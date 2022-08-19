Принц Чарльз випустив туалетну воду $180 за флакон

Частина грошей від продажу парфуму йтиме благодійному фонду, заснованому принцом Вельським.

Майбутній король Великобританії принц Чарльз, відомий садівник і аматор природи, випустив аромат під назвою Highgrove Bouquet. На створення парфуму спадкоємця престолу надихнули його сади в маєтку Хайгроув, а реалізувати ідею допоміг британський парфумерний бренд Penhaligon, пише Peoplе.

"Це час, коли повітря наповнюється запахом квітучої сріблястої липи, а сади Хайгроуву сповнені її гілок із їхніми квітковими нотами, які квітнуть і надихають. Чистий, упевнений сплеск теплої енергії відкриває танець яскравими нотами лаванди й герані. Коли з'являються квіткові, пудрові ноти, здається, що повітря наповнюється пеленою ніжних жовтих квітів, а мімоза й тубероза надають довголіття та глибини, сонячної бурі багатої насолоди. Спокійна, заспокійлива база є сумішшю елегантності й вишуканості кедрового дерева та фіалкового дерева. Аромат має верхні ноти герані, лаванди й гіацинту, округлені плакучим лаймом, туберозою, кедровим деревом, злиттям ірису та мускусу", — йдеться в описі аромату.

Флакон парфумів коштує $180, при цьому 10% виручки йде на користь The Prince's Foundation, благодійної організації королівського спадкоємця, яка пропонує різноманітні освітні та навчальні програми для всіх віків і верств суспільства, від традиційних мистецтв і ремесел до архітектури й дизайну, науки, машинобудування, садівництва.

Фото: Highgrove Gardens

Минулого року принц Чарльз розповів про свою пристрасть до садівництва у радіошоу ВВС "Поет-лауреат пішов у свій сарай".

"У нас із сестрою був невеликий город. Ми чудово повеселилися, безуспішно намагаючись вирощувати помідори тощо".

Королівським синам допомагав "чудовий" головний садівник лондонської резиденції королеви Єлизавети на ім'я містер Натбім.

"Він був чудовий і трохи допоміг нам, моїй сестрі та мені, з невеликим садом, який у нас був", — згадував принц Чарльз.

Любов до садівництва первісток королеви зберіг протягом усього життя. Він десятиліттями був захисником навколишнього середовища та перетворив маєток королеви Сандрінгем на "повністю органічне підприємство".

Що стосується садів Хайгроуву, то принц Вельський старанно створював їх протягом 40 років, щоб "тішити око та бути в гармонії з природою". Починаючи з 1980-х років, Чарльз почав регулярно запрошувати групи, школи та благодійні організації для відвідування садів.

[ + – ] Сади в маєтку Хайгроув — гордість принца Чарльза

"Одна з моїх найбільших радостей — бачити задоволення, яке сад може доставити багатьом відвідувачам, і що кожен, здається, знаходить у ньому щось особливе для себе", — сказав він.

Родзинкою саду принца Чарльза є будиночок на дереві, побудований для принца Вільяма та принца Гаррі на честь сьомого дня народження Вільяма в 1989 році. У дитинстві Вільям сказав проєктувальнику будиночків на дереві Віллі Бертраму, що хоче, щоб він був якомога вищим, щоб він міг утекти від усіх.

"І мені потрібні мотузкові сходи, які я можу підняти, щоб ніхто не міг дістатися до мене", — казав первісток принца Чарльза.

У 2015 році будиночок відремонтували, щоб онуки принца Чарльза, принц Джордж, принцеса Шарлотта й принц Луї могли там грати.

Нагадаємо, принц Чарльз виявився залученим до чергового скандалу. Спадкоємець престолу нібито взяв на потреби свого благодійного фонду мільйон фунтів стерлінгів від сім'ї Усами бен Ладена, якого звинувачують в організації терактів 11 вересня 2001 року.