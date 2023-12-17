Собираетесь на работу? Удобное и стильное рабочее место можно оборудовать в соседней комнате

По мнению консультантов журнала Vogue, существует множество вариантов сделать домашнее рабочее место уютным и продуктивным.

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К работе на дому нас сначала приучила пандемия, а затем бесконечные воздушные тревоги стали нашим обыденным фоном. Именно они не всегда позволяют нам работать в офисе, где обустроены и продуманы все мелочи для организации рабочего пространства. Что поможет вам дома создать стильное рабочее место с продуктивной атмосферой, подсказали эксперты нидерландского журнала Vogue.

Самое главное, что подчеркнули консультанты, — это не гнаться за просто красивой картинкой. Рабочее место должно быть и функциональным, и эргономичным, и уютным. При этом все — от правильной высоты рабочего стола и до полезных настольных аксессуаров — должно приносить вам удовольствие, тогда и дедлайны будут преодолеваться с легкостью.

Настольный органайзер

Этот предмет не является чем-то особенным, однако нет ничего лучше, чем организованное рабочее место. Органайзер должен быть удобен и функционален, тогда любой документ либо инструмент, важный в вашей работе, будет всегда под рукой.

Освещение

Свет должен быть атмосферным, уверяют консультанты Vogue. Особенно если рабочий день предстоит долгий. Создать такую атмосферу вам поможет настольная лампа, которая, по мнению экспертов издания, должна быть с регулируемой яркостью.

Офисный стул или кресло

Как же много зависит от удобного, эргономичного офисного кресла или стула, в котором вы спокойно можете просидеть весь рабочий день?! Не говоря уже о том, что важно думать о пользе для позвоночника, шеи, тазобедренного сустава и т.д. Поэтому консультанты советуют выбирать стул или кресло, обеспечивающие правильное положение сидя. Однако это не означает, что он не может быть шикарным.

Ароматическая свеча

Неожиданно, не правда ли? На самом деле, мы уже писали о том, как важны ароматы в нашей жизни. Поэтому лучше выбирать такую свечу, что она не только украшала ваш рабочий стол, но и согревала, освещала вашу комнату, наполняя ее чудесным ароматом, который позволит сконцентрировать внимание, уберет тревожность и наполнит позитивными эмоциями.

Наушники

Те, кто оффлайн работал в режиме open space, знают, насколько важны наушники именно с шумоподавлением. А если вы живете на шумной улице или любой звук мешает вам сосредоточиться? Тогда хорошие наушники просто незаменимы. А еще — микс любимой музыки, которая повысить вашу продуктивность и позволит обитать в собственном мире.

Планировщик

Как вы думаете, почему в последнее время планировщики и всевозможные дневники стали такими востребованными? Не думаем, как и наши эксперты, что это просто дань моде. Безусловно, все можно записать в ноутбуке, однако занося свои задачи, напоминания, заметки по старинке, ручкой в блокноте, вы физически лучше запоминаете то, о чем думали и что фиксировали. Да и никакой блэкаут вам не помешает быстро восстановить все свои планы.

Чехол для ноутбука

Возможно, чехол — это не совсем предмет для домашнего рабочего стола. Он больше пригодится в пути, однако если вы хотите лучше сохранить своего помощника от царапин и неожиданностей, присмотритесь к мягкому "защитнику". И желательно стильному — эстетическое наслаждение никто не отменял.

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