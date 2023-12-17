Збираєтеся на роботу? Зручне та стильне робоче місце можна обладнати в сусідній кімнаті

На думку консультантів журналу Vogue, існує безліч варіантів зробити домашнє робоче місце затишним і продуктивним.

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До роботи вдома нас спочатку привчила пандемія, а потім нескінченні повітряні тривоги стали нашим буденним тлом. Саме вони не завжди дають нам змогу працювати в офісі, де облаштовані та продумані всі дрібниці для організації робочого простору. Що допоможе вам удома створити стильне робоче місце з продуктивною атмосферою, підказали експерти нідерландського журналу Vogue.

Найголовніше, на чому наголосили консультанти, — це не гнатися за просто красивою картинкою. Робоче місце має бути і функціональним, і ергономічним, і затишним. При цьому все — від правильної висоти робочого столу і до корисних настільних аксесуарів — повинно приносити вам задоволення, тоді й дедлайни долатимуться з легкістю.

Настільний органайзер

Цей предмет не є чимось особливим, проте немає нічого кращого, ніж організоване робоче місце. Органайзер має бути зручний і функціональний, тоді будь-який документ або інструмент, важливий у вашій роботі, буде завжди під рукою.

Освітлення

Світло повинно бути атмосферним, запевняють консультанти Vogue. Особливо якщо робочий день має бути довгим. Створити таку атмосферу вам допоможе настільна лампа, яка, на думку експертів видання, має бути з регульованою яскравістю.

Офісний стілець або крісло

Як же багато залежить від зручного, ергономічного офісного крісла або стільця, в якому ви спокійно можете просидіти весь робочий день?! Не кажучи вже про те, що важливо думати про користь для хребта, шиї, тазостегнового суглоба тощо. Тому консультанти радять обирати стілець або крісло, що забезпечують правильне положення сидячи. Однак це не означає, що він не може бути шикарним.

Ароматична свічка

Несподівано, чи не так? Насправді, ми вже писали про те, як важливі аромати в нашому житті. Тому краще обирати таку свічку, щоб вона не тільки прикрашала ваш робочий стіл, а й зігрівала, освітлювала вашу кімнату, наповнюючи її чудовим ароматом, який дасть змогу сконцентрувати увагу, прибере тривожність і наповнить позитивними емоціями.

Навушники

Ті, хто офлайн працював у режимі open space, знають, наскільки важливими є навушники саме з шумозаглушенням. А якщо ви живете на галасливій вулиці або будь-який звук заважає вам зосередитися? Тоді хороші навушники просто незамінні. А ще — мікс улюбленої музики, яка підвищить вашу продуктивність і дасть змогу жити у власному світі.

Планувальник

Як ви думаєте, чому останнім часом планувальники і всілякі щоденники стали такими затребуваними? Не думаємо, як і наші експерти, що це просто данина моді. Безумовно, все можна записати в ноутбуці, однак, заносячи свої завдання, нагадування, нотатки по-старому, ручкою в блокноті, ви фізично краще запам'ятовуєте те, про що думали і що фіксували. Та й жодний блекаут вам не завадить швидко відновити всі свої плани.

Чохол для ноутбука

Можливо, чохол — це не зовсім предмет для домашнього робочого столу. Він більше стане в пригоді в дорозі, однак якщо ви хочете якнайкраще зберегти свого помічника від подряпин і несподіванок, придивіться до м'якого "захисника". І бажано стильного — естетичну насолоду ніхто не відміняв.

Нагадаємо, Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський провів екскурсію для журналістів у своєму робочому кабінеті в Офісі президента.