Гламурно только в Instagram: девушка показала обратную сторону поездок в доме на колесах

Девушка признается, что поначалу ей страшно было оставаться на ночь в машине одной, но затем страх прошел. За 11 месяцев путешествия она посетила самые невероятные места материка.

22-летняя Кассандра Йованович из Австралии решила осуществить свою мечту и посетить самые красивые места материка в доме на колесах. Ради этого она год проработала в диспетчерской, накопив 30 000 долларов и отложив их на поездку. На сбережения она купила фургон Toyota HiAce 2010 года выпуска за 20 000 долларов и потратила 12 000 долларов на обустройство его салона. Когда же путешествие началось, Кассандра поняла, что красивые фото путешественников в соцсети сильно отличаются от реальности, которая стоит за милыми картинками, пишет Daily Mail.

"Жизнь в фургоне в Интернете выглядит идеальной, и люди не осознают, как часто что-то идет не так. В жизни в фургоне вам приходится быть настолько беспечным, потому что все время что-то идет не так. Просто хватайся за спину и продолжай двигаться", – говорит путешественница.

Сейчас Кэс тратит в среднем 500 долларов в неделю. Ее главные расходы — бензин, еда и напитки, а также обслуживание автомобиля. По ее словам, самая большая неприятность в дороге – поломка машины. Ее "дом на колесах" несколько раз ломался. Время от времени она оказывалась в затруднительном положении, но, к счастью, у нее было достаточно телефонного сигнала, чтобы вызвать эвакуатор.

"Это действительно сложно, потому что, очевидно, вы спите в своем фургоне, поэтому, если он сломается, вам придется попытаться найти жилье, пока он находится у механиков", – объяснила Кэсс. Теперь автомобиль обслуживается каждые 10 000 км, и на данный момент он проехал более 40 000 км.

Но поломки – не единственное неудобство. Во время сильных гроз девушке было тесно в фургоне, а из-за неудобного двойного матраса в крошечном пространстве у нее болела шея.

Из-за ограниченного места в холодильнике она может ходить в продуктовые магазины только раз в несколько дней, и иногда ей приходится есть консервированные спагетти с хлебом.

В ее кухне отсутствует духовка, поэтому количество блюд, которые она может приготовить, ограничено.

При росте 182см. Кэсс не может сидеть прямо на кровати, что иногда ее раздражает, но в целом она довольна компактной планировкой.

За последние 11 месяцев она посетила все штаты и территории страны, кроме Тасмании, куда она поедет из Аделаиды в начале следующего года. Йованович планирует завершить свой полный круг по стране к марту 2024 года, а затем отправится домой. География Йованович и вправду очень обширна. Начав с Брисбена, она проехала через Викторию и добралась до Южной Австралии. Затем Кассандра отправилась в Северную территорию, вернувшись через Квинсленд, чтобы навестить дом.

Молодая брюнетка всегда любила путешествовать и планировала поехать за границу, но после того, как случилась пандемия коронавируса, она решила сначала объездить Австралию.

В ее доме на колесах, которому уже 13 лет, есть двуспальная кровать, миниатюрный холодильник, раковина, выдвижная кухонная скамейка с плитой, место для хранения вещей, небольшой столик, Wi-Fi и аккумуляторная система. Однако в трейлере нет душа и туалета, поэтому Кэсс приходится делать остановки на дороге, обычно в аквацентрах или небольших городках. Для чистки одежды она пользуется услугами общественной прачечной.

Жизнь в дороге временами может быть одинокой, но Кассандра говорит, что такова реальность.

"Я думаю, что чувствовать себя одиноким — это нормально. 99% времени я нахожусь одна, но ко мне приходили близкие, моя сестра приезжала и оставалась там на две-три недели. Я тоскую по дому, но думаю, что это случается с большинством путешественников, которые уезжают на столь длительный период времени. Я посетила Брисбен через шесть месяцев после начала поездки, прежде чем отправиться в Квинсленд и лечу обратно на Рождество", – говорит путешественница.

За время путешествия она встретила бесчисленное множество других путешественников-одиноче в турах и в кемпингах. Правда, говорит героиня, поначалу она немного боялась оставаться одна.

"В первую ночь я была в ужасе, потому что еще не приспособилась к новой обстановке. Жизнь в фургоне хороша тем, что если вы чувствуете себя небезопасно, вы можете просто уехать в другое место, что я и делаю, если это необходимо", – признается Кэсс.

Когда ее спросили, какой совет она дала бы другим, желающим попробовать жить в дороге, Кассандра ответила:

"Если вы находитесь в затруднительном положении, возможно, не бросайтесь прямо в это, как я, — сначала совершите поездки на выходные, чтобы проверить, подходит ли вам и нравится ли это".

В следующем году Йованович надеется путешествовать по Новой Зеландии на фургоне, однако сначала ей необходимо будет заработать деньги на поездку.

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