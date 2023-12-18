Ешьте на завтрак: 3 продукта, которые помогут стабилизировать уровень сахара и похудеть

Все знают, что залог здоровья и красивой фигуры — это сбалансированное питание. Есть продукты, которые идеально подходят для завтрака, так как содержат полезные жиры.

Жир часто пользуется плохой репутацией в диетической культуре. И часто может показаться, что полный отказ от жира — это хорошая идея, если вы хотите похудеть и оставаться в форме. Но, как оказалось, правильные жиры являются важнейшим компонентом сбалансированной диеты. Об этом пишет She Finds.

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"Включение полезных жиров в ваш рацион может поддерживать стабильный уровень сахара в крови и способствовать снижению веса. Они не только обеспечивают наш организм необходимыми питательными веществами и энергией, но также помогают нам чувствовать себя сытыми, снижая вероятность переедания", — говорит диетолог Крутика Нанавати.

Эксперт советует включать в завтрак оливковое масло, орехи, семена и авокадо, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и похудеть.

Оливковое масло

Фото: SciTechDaily

Существует много вредных, воспалительных масел, которые могут представлять риск для здоровья и приводить к увеличению веса. Однако оливковое масло – исключение. Этот полезный жир может творить чудеса с вашим организмом, поэтому Нанавати называет его одним из лучших продуктов, которые следует включать в свой ежедневный рацион.

"Этот основной продукт средиземноморской диеты богат мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, что делает его полезным для сердца", — говорит она. Кроме того, это может помочь вашему организму перерабатывать сахар, чтобы поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Орехи и семена

Орехи и семена — маленькие, но мощные суперпродукты. Они помогают регулировать уровень инсулина, повышают чувство насыщения для более быстрой потери веса и многое другое.

"Орехи и семена, такие как миндаль, грецкие орехи, семена чиа и семена льна, богаты полезными жирами, белками и клетчаткой", — говорит Нанавати. "Они представляют собой сытный и питательный перекус". Кроме этого, они также станут отличным ингредиентом для смузи, парфе и многого другого. Семена чиа станут прекрасным дополнением к овсянке или йогурту.

Авокадо

Фото: Pixabay

Авокадо на цельнозерновом тосте — это не только очень вкусно, но и полезно для вашего здоровья, особенно когда речь идет о стабилизации уровня сахара в крови и похудении.

"Авокадо — кремовый фрукт, который является хорошим источником мононенасыщенных жиров, витаминов, минералов и клетчатки", — говорит диетолог. "Клетчатка помогает замедлить пищеварение и стабилизировать уровень сахара в крови". Если вам хочется тостов с авокадо, выбирайте более полезный хлеб, богатый сложными углеводами, чтобы принести организму еще больше пользы.

Конечно, не стоит возводить какую-либо еду на пьедестал, тем не менее, поддержание сбалансированной диеты является важной частью здорового образа жизни, а полезные жиры являются одним из жизненно важных компонентов, которыми не стоит пренебрегать.

Напомним, каких продуктов следует избегать, чтобы начать день более здорово

Ранее Фокус писал о том, что если вы не привыкли завтракать по утрам, пора пересмотреть эту привычку, так как этот прием пищи не только даст вам заряд энергии на весь день, но и поможет избавиться от лишнего веса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.