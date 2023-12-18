Кендалл Дженнер разошлась с бойфрендом после года отношений

Знаменитости имеют напряженные графики и изначально понимали, что они вместе не надолго.

28-летняя американская модель Кендалл Дженнер разошлась с бойфрендом после почти года отношений. Об этом пишет People.

Одна из клана Кардашьян и рэпер Bad Bunny, 29, решили закончить свой роман, который начался в начале 2023 года.

Оказалось, что они "в последнее время занимались своими делами".

"Они оба знали, вступая в это, что, скорее всего, это не будут отношения навсегда, и это было взаимно понятно с самого начала", — добавляет инсайдер.

В частности, стало известно, что у экс-пары был безумно напряженный график и они знают, что они еще молоды и должны еще многое пережить, прежде чем жениться.

Кендалл Дженнер

Одна из клана Кардашьян и пуэрториканский рэпер Бенито Антонио Мартинес Окасио впервые спровоцировали слухи об отношениях в начале 2023 года. Впоследствии они все чаще стали появляться вместе на публике, однако не комментировали свою личную жизнь.

Бывшую пару в последний раз видели вместе во время завтрака в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, 29 октября 2023 года.

Кендалл Дженнер и Bad Bunny Фото: Getty Images

Напомним, летом 2022 года Кендалл разошлась с баскетболистом Девином Букером после двух лет романтических отношений.

Также Фокус писал о появлении Кендалл Дженнер на гала-вечере в Нью-Йорке.