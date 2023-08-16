Кендалл Дженнер снялась топлес для Calvin Klein (фото)

Звезда подиумов и соцсетей примерила ряд стильных образов.

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27-летняя американская модель Кендалл Дженнер стала лицом новой кампании бренда Calvin Klein. Об этом сообщается в их Instagram.

Одна из клана Кардашьян снялась в последней фотосессии кампании Calvin Klein, демонстрируя осеннюю коллекцию в разнообразных элегантных и откровенных образах.

Бренд поделился фотографиями 27-летней модели в пресс-релизе, включая один особенно откровенный образ, где Кендалл надела оверсайз костюм без бюстгальтера, позируя топлес в черно-белой съемке.

Звезда реалити "Кардашьяны" сделала макияж "смоки-айз" и добавила к луку браслеты, черные туфли-лодочки с острыми носами и пояс.

Кендалл Дженнер

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"Смотрите на Кендалл Дженнер в сценах удовольствия и игры. Уверенность на высоте", — прокомментировали представители бренда фото 27-летней модели.

Напомним, Кендалл Дженнер и рэпер Bad Bunny обнимались на концерте Дрейка.

Также Фокус писал о съемке Кендалл Дженнер для рекламы украшений.