Кендалл Дженнер в латексном боди снялась в рекламе украшений

Модель продемонстрировала идеальную фигуру в рекламном кампейне Messika.

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Кендалл Дженнер снялась в рекламной кампании ювелирных украшений в смелом и откровенном образе. Об этом пишет Daily Mail.

Модель позировала на фоне сиреневого ретро-автомобиля в рамках своей последней кампании с брендом Messika.

Кендалл Дженнер в рекламном кампейне Messika

27-летняя звезда семейства Кардашьян продемонстрировала фигуру в облегающем боди из ПВХ, которое она надела с темными колготками.

Сиреневый цвет боди оттенял блестящие украшения из комплекта "Мессика Imperial Move" из коллекции Beyond High Jewelry.

Кендалл Дженнер в рекламном кампейне Messika Фото: Instagram Messika Кендалл Дженнер в рекламном кампейне Messika Фото: Instagram Messika

Кендалл Дженнер позировала у сиреневого ретро-авто в пустыне.

Потрясающие рекламные кадры были сделаны после того, как Кендалл была названа лицом кампании французского ювелирного бренда 2023 года.

Она была выбрана лицом бренда в 2022 году. И новая рекламная кампания цитировала предыдущую, когда Кендалл позировала у ретро-машины в пустыне, но только машина и ее латексное платье были красными.

Кендалл Дженнер в рекламном кампейне Messika

"Кендалл Дженнер с ее врожденным чувством стиля и притягательным обаянием — идеальная представительница бренда Messika. Сочетание неоспоримого обаяния Кендалл и изысканных творений бренда — это союз, созданный на небесах моды", — отметили в компании.

После того, как Кендалл была выбрана лицом бренда в прошлом году, основатель бренда Валери Мессика сказала People: "Женщины вдохновляют меня своей индивидуальностью. Я вижу Кендалл как воплощение альфа-женщины: загадочной, свободной и контролирующей свою судьбу".

Снимки были сделаны после того, как она отметила День независимости США вместе со своими сестрами и доброй половиной Голливуда, посетив "белую" вечеринку миллиардера Майкла Рубина в Хэмптоне.

На эту вечеринку Ким Кардашьян, к слову, выбрала комплект из белого топа и белой юбки, который дополнила неожиданным аксессуаром – поясом с крупным бриллиантом.