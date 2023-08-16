Кендалл Дженнер знялася топлес для Calvin Klein (фото)

Зірка подіумів та соцмереж приміряла низку стильних образів.

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27-річна американська модель Кендалл Дженнер стала обличчям нової кампанії бренду Calvin Klein. Про це повідомляється в їхньому Instagram.

Одна з клану Кардашʼян знялася в останній фотосесії кампанії Calvin Klein, демонструючи осінню колекцію в різноманітних елегантних та відвертих образах.

Бренд поділився фотографіями 27-річної моделі в пресрелізі, включаючи один особливо відвертий образ, де Кендалл одягла оверсайз костюм без бюстгальтера, позуючи топлес у чорно-білій зйомці.

Зірка реаліті "Кардашʼяни" зробила макіяж "смокі-айз" і додала до луку браслети, чорні туфлі-човники з гострими носами і пояс.

Кендалл Дженнер

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"Дивіться на Кендалл Дженнер у сценах задоволення та гри. Впевненість на висоті", — прокоментували представники бренду фото 27-річної моделі.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер та репер Bad Bunny обіймалися на концерті Дрейка.

Також Фокус писав про зйомку Кендалл Дженнер для реклами прикрас.