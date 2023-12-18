"Это чудо": Мадонна вспомнила госпитализацию летом 2023 года

Артистка призналась, кто спас ее во время бактериологической инфекции.

65-летняя американская певица Мадонна пошутила, что ей "пришлось едва не умереть", чтобы собрать всех шестерых своих детей "в одной комнате". Об этом пишет Page Six.

Знаменитость припомнила, как проснулась в больнице со своими "напуганными" детьми после кризиса со здоровьем, из-за которого летом 2023 года она попала в реанимацию.

"Тот факт, что я сейчас здесь, — это чертово чудо", — призналась Мадонна во время своего концерта в Barclays Center.

"Сегодня вечером в этом зале есть люди, которые были со мной в больнице", — рассказала поп-звезда.

Мадонна Фото: madonna

Оказалось, что некая загадочная женщина по имени Шивон спасла тогда жизнь Мадонне.

"Я потеряла сознание на полу ванной комнаты, а очнулась в отделении интенсивной терапии", — вспомнила певица.

Также артистка призналась, что, очнувшись, увидела всех шестерых наследников.

Мадонна с детьми Фото: Instagram madonna

Мадонна, которая является мамой 26-летней Лурдес Леон, 23-летнего Рокко Ричи, 18-летнего Дэвида Банды, 17-летнего Чифундо "Мерси" Джеймса и 11-летних близнецов Стеллы и Эстере, сказала, что сразу вспомнила свою мать, которая умерла от рака молочной железы в возрасте 30 лет.

Напомним, Мадонна показала новую серию откровенных фото.

Также Фокус писал о новых отношениях Мадонны.