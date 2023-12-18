Кейт Миддлтон показала поразительное сходство с принцем Луи на своем детском фото

На архивном снимке будущей королеве Великобритании нет еще и годика.

Младший сын принца и принцессы Уэльских, пятилетний принц Луи, – точная копия своей матери в детстве. Это стало очевидным после того, как Кенсингтонский дворец опубликовал архивное фото Кейт Миддлтон, где она еще ребенком наслаждается Рождеством дома.

На снимке, который ранее никогда не показывали публике, юная Кейт изображена за обеденным столом, сидящая на деревянном стуле, украшенном праздничной мишурой.

На ней – красно-синее полосатое платье с рубиново-красными пуговицами и белоснежным воротником, темно-синий кардиган, а на шее у нее разноцветное ожерелье из желтых, белых, синих и зеленых бус.

Принц и принцесса Уэльские также разместили это изображение в своем официальном аккаунте в Instagram, к большой радости королевских поклонников.

Годовалая Кейт Миддлтон Фото: princeandprincessofwales/instagram

"Делимся праздничными воспоминаниями об этом Рождестве, потому что #ShapingUs посвящена жизненной важности наших ранних лет и роли, которую окружающие нас играют в формировании остальной части нашей жизни", – говорится в подписи к снимку.

"О боже, какая великолепная фотография малышки Кэтрин. Луи — ее близнец. Какой приятный сюрприз! Спасибо, что поделились", "Очаровательно! Луи очень похож на нее", "Принц Луи похож на свою маму", "Это не я, у которого в детстве были такие же салфетки", – отмечают в комментариях пользователи.

Принц Луи – копия своей матери в детстве Фото: Getty Images

Этот кадр был сделан в 1983 году в доме детства Кейт в Беркшире. Он опубликован в преддверии рождественской службы принцессы Кейт "Вместе на Рождество", которая выйдет в эфир в канун Рождества на канале ITV в 19:45.

В этом году в рамках кампании Shaping Us основное внимание уделяется жизненной важности ранних лет и роли, которую играют люди в формировании будущих поколений.

В преддверии Рождества Кенсингтонский дворец будет предлагать другим поделиться фотографиями своего самого раннего Рождества в своих социальных сетях.

Ранее Фокус писал, действительно ли Кэрол Миддлтон организовала встречу Кейт и Уильяма.