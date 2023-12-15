Теща принца: действительно ли Кэрол Миддлтон организовала встречу Кейт и Уильяма

Супруги, которые женаты с 2011 года, могли и не встретиться, если бы принцесса пошла учиться в другое заведение.

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Новый сезон сериала "Корона" освещает историю знакомства и начала отношений Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В сценах предполагается, что именно мать Кейт Миддлтон, Кэрол (в исполнении Ив Бест), сказала своей дочери поступить в Сент-Эндрюсский университет в 2001 году, узнав, что принц Уильям поступил в это учебное заведение. Действительно ли так было, пишет Hello Magazine.

По словам Джаспера Селвина, консультанта по вопросам карьеры в ее школе-интернате в Англии, после окончания колледжа Кейт рассматривала вариант Эдинбургского университета.

Однако она передумала в последнюю минуту и решила взять перерыв взамен, прежде чем подать заявление на изучение истории искусства в Сент-Эндрюс, куда, как известно, поступил старший сын покойной принцессы Дианы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Хотя причина изменения взглядов Кейт не была официально раскрыта или прокомментирована, идут дебаты относительно того, повлияло ли на решение присутствие там принца Уильяма.

В книге "Кейт: Будущая королева" (2013) автор Кэти Николл объясняет: "Казалось, каждая девушка в Америке хотела приехать в Сент-Эндрюс, чтобы разыскать принца... Она знала бы, что Уильям едет, и что были все шансы, что они могли бы быть на одной программе одновременно, если бы она нашла там место для обучения".

Книга Тины Браун "Дворцовые документы" (2022) проливает свет на участие Кэрол Миддлтон в решении дочери.

"Маловероятно, что Кейт была бы там, где она есть сегодня, без ловкой помощи своей матери в переговорах о королевском романе", — считает эксперт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Биограф Сассекских Омид Скоби также высказал свое мнение. В последней книге "Финал" (2023) он пишет: "Когда Кэрол узнала, что принц Уильям должен поступить в Сент-Эндрюсский университет, она поощрила свою дочь отказаться от места в школе ее мечты, Эдинбургском университете, взять перерыв на год, чтобы учиться за границей во Флоренции, а в следующем году поступить в Сент-Эндрюс".

20 октября 2010 года сын короля Великобритании Чарльза ІІІ сделал предложение своей возлюбленной в Кении кольцом с сапфиром и бриллиантом своей покойной матери принцессы Дианы.

Напомним, актеры, сыгравшие Кейт Миддлтон и принца Уильяма, появились на обложке глянца.

Также Фокус писал о рождественской открытке принца и принцессы Уэльских.