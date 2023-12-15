Раскрыты планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Рождество
После праздников семья отправится на отдых с детьми.
Стало известно, какие у принца Уильяма и Кейт Миддлтон планы на Рождество 2023. Об этом пишет Us Weekly.
"Уильям и Кейт отведут детей на прогулку в Сандрингем [поместье] и на мессу в часовню святой Марии Магдалины на Рождество", — рассказывает инсайдер, добавив, что принц и принцесса Уэльские с нетерпением ждут каникул с детьми, ведь этот год был полон напряжения.
У супругов подрастает трое детей: 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи.
"Им действительно нужны несколько недель, чтобы провести со своей нуклеарной семьей", — отмечает источник.
По словам инсайдера, пара, которая поженилась в апреле 2011 года, также будет продолжать свою традицию "отдавать".
"Кейт и Уильям всегда хотят, чтобы благотворительность была частью каникул для детей, поэтому они будут посещать приют для бездомных", — добавляет источник.
Как сообщается, после Рождества Уэльские поедут на отдых в какую-то из стран Содружества.
"Будет пляж и отдых для всей семьи", — признается инсайдер.
Вместе с этим, принц Уильям не собирается присылать подарки или открытки брату Гарри с его женой Меган. Сообщается, что между братьями сохраняется серьезное напряжение.
Напомним, принцесса Шарлотта выбрала особую блузку для семейного портрета.
Также Фокус писал о благотворительном деле Кейт Миддлтон с детьми.