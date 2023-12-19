Сара Фергюсон показала забавное фото корги покойной королевы Елизаветы II

После смерти британского монарха за ее домашними любимцами ухаживает герцогиня Йоркская.

Сара Фергюсон поделилась редкой фотографией двух домашних корги Сэнди и Муика, которых она унаследовала от покойной королевы Елизаветы II после ее смерти в сентябре 2022 года. Снимок бывшая жена принца Эндрю выложила в Instagram.

Мать двоих детей показала солнечную фотографию своих собачек, которые с нетерпением ждут вкусняшек на улице во внутреннем дворике.

Сара подписала снимок: "Всегда выпрашивают угощение!"

Корги королевы Елизаветы II

"Благослови их. Посмотрите на эти маленькие лица. Как ты можешь противостоять?", "Как хорошо их видеть! Спасибо, что поделились", "Самый лучший человек, который ухаживает за ценными детишками нашей покойной любимой королевы! Ты замечательный человек @sarahferguson15. Надеюсь, у вас всех будет лучшее Рождество и Новый год", — пишут в комментариях пользователи сети.

Сэнди и Муик даже прощались с покойной хозяйкой в сентябре 2022 года, когда она ушла из жизни в возрасте 96 лет. Теперь домашние любимцы живут с бывшей женой сына королевы, принца Эндрю.

Корги королевы Елизаветы II Фото: Скриншот

Напомним, Сара Фергюсон перенесла операцию после диагноза рака молочной железы.

Также Фокус писал о последнем разговоре покойной королевы и Сары Фергюсон.