Тина Кунаки показала кадры свидания с новым бойфрендом (фото)
Давний друг знаменитости стал ее любовью.
26-летняя французская модель Тина Кунаки поделилась новыми кадрами с бойфрендом, об отношениях с которым стало известно недавно. Фото звезда подиумов опубликовала в Instagram.
Оказалось, что избранником Тины стал испанский актер и фотограф Виктор Сантьяго. Они давно дружили и даже вместе появлялись на публичных мероприятиях. Однако теперь между знаменитостями есть романтические отношения.
Накануне пара провела время в Париже. В частности, Кунаки сфотографировала своего возлюбленного в одном из местных заведений. Виктор улыбался и протягивал к модели руку.
Весной 2023 года стало известно, что Тина и актер Венсан Кассель, 57, развелись после пяти лет брака. Пара стала родителями дочери Амазонии, которую не показывают публике.
Тем временем Кассель также начал новые отношения. Его избранницей стала модель Нара Баптиста, которая поразительно похожа на бывшую жену.
Впрочем, официально ни Венсан Кассель, ни Тина Кунаки не комментируют развитие своей личной жизни. Они лишь делятся кадрами новых возлюбленных в соцсетях.
Напомним, Тина Кунаки и Эмили Ратаковски отдыхали на роскошном курорте.
Также Фокус писал о новом романе Венсана Касселя.