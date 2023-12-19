"Не может контролировать мышцы лица": состояние Селин Дион ухудшилось

Несмотря на то, что лекарства от этой болезни нет, Селин мечтает выздороветь и снова вернуться на сцену.

Состояние 55-летней канадской певицы Селин Дион, которая страдает синдромом мышечной скованности, продолжает ухудшаться, и она больше не контролирует мышцы лица. Об этом журналистам Le Journal de Montreal рассказала старшая сестра артистки Клодетт.

"Она много работает, но не контролирует свои мышцы. Что разбивает мне сердце, так это то, что она всегда была дисциплинированной. Она всегда много работала. Наша мама всегда говорила ей: "Ты сделаешь это хорошо, ты сделаешь это правильно"", – отметила Клодетт.

Она добавила, что больше всего Селин мечтает снова петь для поклонников:

"Это правда, что и в нашей, и в ее мечтах цель — вернуться на сцену. В каком объеме? Я не знаю. Голосовые связки — это мышцы, и сердце — тоже мышца. Это то, что меня достало. Поскольку это один случай на миллион, ученые не проводили столь обширных исследований, потому что оно не затронуло такое количество людей".

Еще год назад из-за болезни Дион вынуждена была отменить мировое турне, и с тех пор ее состояние оставляет желать лучшего. Хотя исследования этого заболевания продолжаются, прогресс идет медленно.

Сейчас семейный благотворительный фонд Селин, Fondation Maman Dion, завален сообщениями в поддержку звезды.

"Некоторые люди потеряли надежду, потому что все это малоизвестные болезни. Если бы вы только знали, сколько телефонных звонков по поводу Селин получает Фонд! Люди говорят нам, что любят ее и молятся за нее. Она получает так много посланий, подарков и освященных распятий", – призналась Клодетт.

"Мы не можем найти ни одного действенного лекарства, но важно иметь надежду", – констатирует она.

В октябре Клодетт сказала, что Селин еще не прибегает к инвалидной коляске и все еще планирует вернуться к выступлениям.

Селин Дион мечтает снова радовать слушателей своим пением

Люди, страдающие синдромом мышечной скованности, могут превращаться в "человеческие статуи", из-за чего им трудно ходить и говорить. Неврологическое расстройство заставляет организм атаковать собственные нервные клетки и серьезно влияет на подвижность. Считается, что это заболевание, которым страдает только один человек из миллиона, также может привести к судорогам настолько сильным, что они могут сломать кости.

Обычно пациентам ставят диагноз в возрасте 30-50 лет, и это в основном женщины.

Селин Дион впервые раскрыла свой диагноз в декабре 2022 года в Instagram, а чуть позже отменила мировое турне, которое должно было начаться в конце 2023 года.

Сейчас Дион проходит лечение в Денвере и старательно следует протоколу, разработанному докторами, поскольку хочет вернуться на сцену.

Ранее Фокус писал, что Селин Дион впервые за несколько лет появилась на публике.