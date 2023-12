Тренировка для ленивых. Сколько шагов нужно делать в день, чтобы похудеть?

Для того чтобы похудеть, нужно быть активной и больше двигаться. Вовсе не обязательно изнурять себя тренировками в спортзале, можно просто много ходить.

Пешие прогулки могут стать отличным средством для похудения и улучшения общего состояния здоровья. Но важно соблюдать некоторые правила и условия, которые помогут сделать ходьбу эффективным инструментом в снижении веса. Сколько шагов в день нужно делать, чтобы худеть? Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Поставив цель, поняв преимущества этого вида упражнений и найдя творческие способы увеличить количество ежедневных шагов, вы можете сделать ходьбу основным способом снижения веса. Помните, что каждый шаг имеет значение, и даже небольшие изменения могут со временем привести к значительным результатам.

Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?

Фото: Getty Images

Определение идеального количества шагов для похудения очень индивидуально и зависит от таких факторов, как возраст, уровень физической подготовки и метаболизм. Однако обычно рекомендуемая цель — 10 000 шагов в день. Эта цифра, популяризированная организациями здравоохранения и любителями фитнеса и является разумной целью для многих людей, которые хотят поддерживать здоровый вес или сбросить несколько килограмм.

Исследования показывают, что прохождение 10 000 шагов в день может сжечь значительное количество калорий, способствовать сжиганию жира и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. На первый взгляд, достижение этой цели может показаться сложной задачей, но разбив ее на более мелкие, выполнимые этапы в течение дня, можно сделать ее более достижимой.

Как ходьба помогает худеть

Фото: pexels.com

Ходьба — это упражнение с низкой нагрузкой, которое задействует несколько групп мышц и подходит для людей любого уровня подготовки. Вот как ходьба способствует похудению:

Сжигает калории. Ходьба, особенно быстрая, увеличивает частоту сердечных сокращений и сжигает калории. Чем больше калорий вы сжигаете, тем больше вероятность того, что вы создадите дефицит калорий, что является ключевым фактором в потере веса.

Ускоряет метаболизм. Регулярная ходьба ускоряет обмен веществ, помогая организму более эффективно сжигать калории. Это может быть особенно полезно для людей, ведущих сидячий образ жизни.

Регулирует аппетит. Доказано, что ходьба помогает регулировать гормоны аппетита, уменьшая тягу к еде. Это может иметь решающее значение для тех, кто пытается контролировать потребление калорий.

Помогает снизить стресс. Стресс может способствовать увеличению веса. Прогулка, особенно на природе, оказывает успокаивающее действие и помогает снизить уровень стресса, потенциально предотвращая эмоциональное переедание.

Как выполнить норму?

Фото: Freepik

Достижение ежедневной цели по шагам не обязательно выделять на это специальное время. Вот несколько простых и практичных способов добавить больше шагов в вашу повседневную жизнь:

Совершайте короткие прогулки. Разбейте свой день короткими прогулками. Рассмотрите возможность 10-минутной прогулки во время обеденного перерыва или быстрой прогулки по кварталу вечером.

Используйте лестницу. По возможности выбирайте лестницу вместо лифта. Это простой способ добавить больше шагов в вашу жизнь и больше задействовать мышцы ног.

Паркуйтесь подальше. Старайтесь парковать машину подальше от дома иди офиса, дополнительная прогулка поможет вам выполнить норму по количеству шагов за день.

Установите напоминания. Используйте свой смартфон или фитнес-трекер, чтобы устанавливать напоминания о коротких прогулках в течение дня. Это поможет вам не сбиться с пути и последовательно достигать цели по шагам.

Идите с определенной целью. Превратите повседневные задачи в возможности для движения. Вместо того чтобы писать коллеге в мессенджере, подойдите к его столу. Выбирайте более длинный маршрут при перемещении по дому или офису

Напомним, "Шатпавали" — аюрведическая концепция, согласно которой вы должны делать не менее 100 шагов после каждого приема пищи.

Ранее Фокус писал о том, сколько калорий можно сжечь во время прогулки и как это поможет быстро привести в порядок свою фигуру.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.