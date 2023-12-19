Брэд Питт готов перейти к новому этапу в отношениях с Инес де Рамон

Накануне актер встретил свое 60-летие, поэтому организует вечеринку, куда будут приглашены особенные для него люди.

Стало известно, с кем голливудский актер Брэд Питт отпразднует свой 60-й день рождения. Об этом пишет US Weekly.

Сообщается, что вечеринку по случаю юбилея звезды "Трои" посетит его новая девушка Инес де Рамон и некоторые дети именинника от Анджелины Джоли.

"Брэд планирует отмечать с некоторыми детьми и Инес. Он также запланировал маленькое празднование для близких друзей, но это будет более взрослая вечеринка", — отмечает инсайдер.

Вместе с этим, другой источник признается, что юбиляр просто хочет, чтобы его наследники были счастливы.

Брэд Питт Фото: Getty Images

Об отношениях Питта и дизайнера украшений Инес де Рамон стало известно в конце 2022 года. Пара даже вместе провела новогодние праздники. Впрочем, влюбленные практически не комментируют свою личную жизнь. Инсайдеры сообщали, что свадьбы пока точно не будет: Брэд и Инес наслаждаются тем положением дел, как есть сейчас.

Брэд Питт и Инес де Рамон

С Анджелиной Джоли актер официально закончил все бракоразводные процессы только в 2023 году. Пара решила, как будет опекаться шестью детьми и вести бизнес во Франции. Сообщалось, что актер одержал победу в суде.

Напомним, в чем секреты молодого вида Брэда Питта.

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