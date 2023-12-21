Священник назвал три основных блюда, которые должны быть на рождественском столе

Рождество — это теплый семейный праздник, который часто собирает всех членов семьи за праздничным столом. С давних времен существует поверье, что в этот день на столе обязательно должно быть 12 праздничных блюд. Наши предки из поколения в поколение передавали семейные рецепты блюд, которые украшали рождественский стол.

Однако со временем традиции меняются. Поэтому Фокус решил узнать у священника, какие блюда обязательно должны быть на столе в этот день.

Священник Иван Верескун объяснил, что еще с давних времен считалось, что на столе в Рождество должны обязательно быть кутья, калач и узвар.

Блюда, которые должны быть на рождественском столе Фото: Рexels

"Рождество Христово, это событие, которое меняет ход истории на земле. Оно связывает нас с рождением, с продолжением жизни, оно также объединяет и живых, и усопших. Основными блюдами традиционными на рождественском столе всегда были кутья, узвар и калач. Конечно есть дополнительные блюда, которые также имеют символическое значение. Но кутья, узвар и калач — это основные символы воскресения, жизни, которая продолжается, смерти. В этих основных блюдах происходит сочетание и живых, и усопших людей",- отметил священник.

Он также отметил, что традиция подавать эти продукты на праздничный стол была актуальна как в христианские, так и дохристианские времена.

Как рассказал священник Иван Верескун, в реалиях нашего времени, рождественский стол не обязательно заполнять многими блюдами, как раньше речь шла о 12 блюдах. Он отмечает, что вместо того, чтобы стол ломался от еды, лучше поделиться ею с нуждающимися, или средства запланированные на праздник разделить — часть для блюд, а другую для нужд армии, помощи волонтерам, или нуждающимся и тому подобное.

Блюда, которые должны быть на рождественском столе Фото: Рexels

"Важно, чтобы все-таки рождественский стол, в сегодняшних реалиях, нес в себе какое-то доброе дело. Мы можем, например, ту запланированную сумму, или количество продуктов, которые мы должны были потреблять, разделить с людьми малообеспеченным, кому-то задонатить, например, военным на какую-то часть, или поддержать волонтеров. Не нужно акцентировать внимание, чтобы наш рождественский стол ломался. Стоит направить наши ресурсы на доброе дело",- резюмировал священник.

Напомним, Фокус ранее писал материал"Опасное для кошелька Рождество. Как избежать лишних трат во время зимних праздников", о том, сколько и почему украинцы тратят денег на праздники.