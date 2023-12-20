Малышка на миллион: Дженнифер Лоуренс пришла на премьеру в черно-красном образе (фото)

Актриса нечасто появляется на публике после рождения сына.

33-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная съемками в успешных франшизных боевиках и независимых драмах, появилась на премьере бродвейского шоу Брэндена Джейкобса-Дженкинса "Соответствующее". На мероприятии звезда выглядела эффектно в роскошном черно-белом ансамбле.

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Дженнифер надела черное атласное платье с глубоким вырезом в пол, дополнив его остроносыми туфлями на каблуке и золотыми серьгами-кольцами. Поверх платья актриса накинула элегантное длинное красное пальто оверсайз, которое практически полностью скрывало ее стройную фигуру.

Макияж знаменитости соответствовал месту. Она выбрала черную жидкую подводку для глаз, румяна и глянцевую нюдовую помаду.

Свои волосы Лоуренс оставила распущенными, и они спадали ей на плечи.

В последнее время Лоуренс, у которой подрастает двухлетний сын сай от мужа кука МарониЮ редко появляется на публике, предпочитая больше времени проводить со своей семьей. Поэтому каждый ее выход становится настоящим событием.

Кроме Дженнифер, на премьере были Дакота Фаннинг, Роуз Бирн и другие знаменитости.

В июне этого года стало известно, что Лоуренс вполне готова вернуться к роли Китнисс Эвердин в "Голодных играх", если появится соответствующая возможность. Тогда она добавила: "Если Китнисс когда-нибудь сможет вернуться в мою жизнь, то на 100 процентов". Теперь поклонники актрисы с нетерпением ждут ее появления на экране.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лоуренс подарила Роберту Де Ниро в честь рождения ребенка.