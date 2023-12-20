В мехах и с баллончиком в руках: Бритни Спирс поделилась странными кадрами

Артистка продолжает танцевать в гордом одиночестве.

42-летняя американская певица Бритни Спирс продолжает с завидной регулярностью публиковать в соцсети видео своих танцев, которые имеют очень мало общего с хореографией, но вызывают у поклонников тревогу за психологическое состояние артистки. Обычно звезда пляшет перед камерой в микробикини, однако в одном из последних постов она довольно прилично одета.

Для записи Бритни надела белое короткое платье с черным корсетом, меховую короткую шубку и туфли на каблуке. В качестве реквизита у нее в руках – бутылка с дезодорантом или освежителем. Через какое-то время она предстала в образе девушки ковбоя: в шляпе, джинсах, сапогах, белой рубашке навыпуск и черной жилетке.

Недавно Спирс, которая обычно держит комментарии закрытыми, дала поклонникам возможность написать что-нибудь под одним из своих постов. Это немало удивило фанатов звезды.

"У нее никогда не было комментариев. Интересно, что происходит?", "Что они с тобой сделали?", "Мы любим тебя, Брит, мы просто хотим тебе добра", "Я понимаю, почему вы отключили комментарии. Пошлите любовь или двигайтесь дальше. Это действительно не так уж и сложно. У людей есть чувства, если вы не знали", – писали под постом певицы.

Кроме танцев, Бритни показывает фанатам и другие моменты из своей жизни. Например, она опубликовала фотографию своего сгоревшего домашнего спортзала. Три года назад она случайно подожгла комнату с двумя оставленными свечами.

"Вспоминая, как я сжег спортзал в 2020 году", – подписала артистка снимок. Известно, что распространению пожара помешала сигнализация, которая сработала своевременно.

Ранее Фокус писал, что в сети появились первые фото отца Бритни Спирс после ампутации ноги.