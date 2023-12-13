В сети появились первые фото отца Бритни Спирс после ампутации ноги

Мужчина пользуется услугами помощника, поскольку ногу ему ампутировали практически до колена.

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71-летний Джейми Спирс, отец и бывший опекун 42-летней американской певицы Бритни Спирс, который недавно перенес ампутацию ноги из-за развития серьезной инфекции, впервые был замечен на улице. Издание Daily Mail опубликовало снимки, где изображен Джейми в инвалидной коляске.

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Бритни Спирс думала, что отец хочет убить ее

На фото видно, что помощник катил мужчину к его машине, припаркованной возле какого-то складского помещения, а затем Джейми пересаживается на пассажирское место возле дома семьи Спирс в Кентвуде, штат Луизиана.

Как видно на снимках, ногу мужчине ампутировали до колена.

Ранее Бритни заявляла, что никогда не помирится со своим отцом, несмотря на его проблемы со здоровьем. Она подчеркнула, что не простит человека, который "причинил ей боль" невообразимыми способами. Джейми был опекуном дочери 13 лет.

Источник, близкий к певице, добавил, что она продолжает судебную тяжбу против своего отца.

"Нет никаких шансов, что Бритни помирится со своим отцом. Он причинил ей боль, которую невозможно себе представить. Независимо от того, что произойдет с его здоровьем, она никогда не простит этого человека, мертвого или живого".

Бритни подробно описала "жестокое обращение", которому она подвергалась в течение многих лет со стороны своего отца-алкоголика, в мемуарах "Женщина во мне", утверждая, что тот контролировал каждое ее движение и видел в ней не что иное, как "денежный поток" семьи.

Певица также утверждала, что отец угрожал ей судом, если она не согласится еще раз пройти реабилитацию в 2018 году, и добавил, что если она откажется, то будет выглядеть "идиоткой".

В своей книге Бритни подробно описала несколько случаев, когда предположительно подвергалась насилию со стороны отца. Автор описала Джейми как "подлого, апатичного и холодного" и вспомнила, как в детстве ей было "страшно дома".

В судебных документах бывший специальный агент Шерин Эбади обвинила Джейми в финансовых злоупотреблениях, нецелевом использовании ресурсов и других злоупотреблениях. Утверждалось, что за время опеки над дочерью он начислил себе 6 миллионов долларов.

Дата судебного разбирательства между отцом и дочерью назначена на май 2024 года.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс рассказала, чему учится каждый день после расставания с Сэмом Асгари.