Бритни Спирс думала, что отец хочет убить ее
Осенью 2021 артистка освободилась от 13-летней опеки Джейми Спирса.
40-летняя американская певица Бритни Спирс заявила, что отец хотел убить ее. Об этом пишет Page Six.
В двухминутной аудиозаписи, опубликованной в Twitter, скандальная артистка вспомнила о том, что ей сделали три МРТ перед тем, как отправили в психбольницу в начале 2019.
"Все это не имело смысла… [Я не понимала] изоляцию, медсестер, флаконы с кровью, постоянное общение", — продолжила Бритни, отметив, что она думала, что, возможно, лечилась от рака, однако "ничего из этого не было правдой".
Бритни объяснила: "Я в порядке. Я жива. …Труднее всего осознавать, что они просто были злы и что я действительно чувствовала, будто отец пытался меня убить. И я надеюсь, что он будет гореть в чертовском аду".
Впоследствии поп-звезда написала, что "верит в последствия" для своего папы, который являлся ее опекуном с 2008 года до его отстранения осенью 2021.
"Я хочу отвезти моего отца куда-то… забрать его машину… его дом… его дверь в частную жизнь", — написала Бритни, перечислив все, чему она подвергалась во время лечения за 13 лет "рабства".
В частности, 40-летняя певица отметила, что не понимает, как ее отцу Джейми Спирсу все сошло с рук.
70-летний мужчина ранее отрицал какие-либо правонарушения в связи с опекой дочери, неоднократно заявляя через своих адвокатов, что он "любит ее" и действовал в интересах артистки.
Адвокаты отца Бритни не сразу ответили на запрос таблоида прокомментировать последние обвинения.
Ранее в этом месяце артистка уже обвинила своего отца в Instagram в том, что он относится к ней как к "королевской собаке".
Напомним, Бритни Спирс в очередной раз исчезла из соцсетей.
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