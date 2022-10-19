Бритни Спирс думала, что отец хочет убить ее

Осенью 2021 артистка освободилась от 13-летней опеки Джейми Спирса.

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40-летняя американская певица Бритни Спирс заявила, что отец хотел убить ее. Об этом пишет Page Six.

В двухминутной аудиозаписи, опубликованной в Twitter, скандальная артистка вспомнила о том, что ей сделали три МРТ перед тем, как отправили в психбольницу в начале 2019.

"Все это не имело смысла… [Я не понимала] изоляцию, медсестер, флаконы с кровью, постоянное общение", — продолжила Бритни, отметив, что она думала, что, возможно, лечилась от рака, однако "ничего из этого не было правдой".

Бритни объяснила: "Я в порядке. Я жива. …Труднее всего осознавать, что они просто были злы и что я действительно чувствовала, будто отец пытался меня убить. И я надеюсь, что он будет гореть в чертовском аду".

[ + – ] Бритни Спирс с мужем Фото: Britney Spears/Instagram

Впоследствии поп-звезда написала, что "верит в последствия" для своего папы, который являлся ее опекуном с 2008 года до его отстранения осенью 2021.

"Я хочу отвезти моего отца куда-то… забрать его машину… его дом… его дверь в частную жизнь", — написала Бритни, перечислив все, чему она подвергалась во время лечения за 13 лет "рабства".

В частности, 40-летняя певица отметила, что не понимает, как ее отцу Джейми Спирсу все сошло с рук.

70-летний мужчина ранее отрицал какие-либо правонарушения в связи с опекой дочери, неоднократно заявляя через своих адвокатов, что он "любит ее" и действовал в интересах артистки.

[ + – ] Джейми Спирс Фото: Getty Images

Адвокаты отца Бритни не сразу ответили на запрос таблоида прокомментировать последние обвинения.

Ранее в этом месяце артистка уже обвинила своего отца в Instagram в том, что он относится к ней как к "королевской собаке".

Напомним, Бритни Спирс в очередной раз исчезла из соцсетей.

Также Фокус писал о новой порции обнаженных фото от Бритни Спирс.