Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Бритни Спирс думала, что отец хочет убить ее

Бритни Спирс, Бритни Спирс отец, джейми спирс, Бритни Спирс отец пытался убить, сем асгари
Фото: Getty Images | Бритни Спирс

Осенью 2021 артистка освободилась от 13-летней опеки Джейми Спирса.

Related video

40-летняя американская певица Бритни Спирс заявила, что отец хотел убить ее. Об этом пишет Page Six.

В двухминутной аудиозаписи, опубликованной в Twitter, скандальная артистка вспомнила о том, что ей сделали три МРТ перед тем, как отправили в психбольницу в начале 2019.

"Все это не имело смысла… [Я не понимала] изоляцию, медсестер, флаконы с кровью, постоянное общение", — продолжила Бритни, отметив, что она думала, что, возможно, лечилась от рака, однако "ничего из этого не было правдой".

Бритни объяснила: "Я в порядке. Я жива. …Труднее всего осознавать, что они просто были злы и что я действительно чувствовала, будто отец пытался меня убить. И я надеюсь, что он будет гореть в чертовском аду".

Бритни Спирс с мужем Fullscreen
Бритни Спирс с мужем
Фото: Britney Spears/Instagram

Впоследствии поп-звезда написала, что "верит в последствия" для своего папы, который являлся ее опекуном с 2008 года до его отстранения осенью 2021.

"Я хочу отвезти моего отца куда-то… забрать его машину… его дом… его дверь в частную жизнь", — написала Бритни, перечислив все, чему она подвергалась во время лечения за 13 лет "рабства".

В частности, 40-летняя певица отметила, что не понимает, как ее отцу Джейми Спирсу все сошло с рук.

70-летний мужчина ранее отрицал какие-либо правонарушения в связи с опекой дочери, неоднократно заявляя через своих адвокатов, что он "любит ее" и действовал в интересах артистки.

Джейми Спирс Fullscreen
Джейми Спирс
Фото: Getty Images

Адвокаты отца Бритни не сразу ответили на запрос таблоида прокомментировать последние обвинения.

Ранее в этом месяце артистка уже обвинила своего отца в Instagram в том, что он относится к ней как к "королевской собаке".

Напомним, Бритни Спирс в очередной раз исчезла из соцсетей.

Также Фокус писал о новой порции обнаженных фото от Бритни Спирс.