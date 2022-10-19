Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Брітні Спірс думала, що батько хоче вбити її

Брітні Спірс, Брітні Спірс батько, джеймі спірс, Брітні Спірс батько намагався вбити, сем асгарі
Фото: Getty Images | Брітні Спірс

Восени 2021 артистка звільнилася від 13-річної опіки Джеймі Спірса.

Related video

40-річна американська співачка Брітні Спірс заявила, що батько хотів убити її. Про це пише Page Six.

У двохвилинному аудіозаписі, опублікованому у Twitter, скандальна артистка згадала про те, що їй зробили три МРТ перед тим, як відправили в психіатричну лікарню на початку 2019.

"Усе це не мало сенсу… [Я не розуміла] ізоляцію, медсестер, флакони з кров’ю, постійне спілкування", — продовжила Брітні, зазначивши, що вона думала, що, можливо, лікувалася від раку, проте "нічого з цього не було правдою".

Брітні пояснила: "Я в порядку. Я жива. … Найважче усвідомлювати, що вони просто були злі і що я дійсно відчувала, ніби батько намагався мене вбити. І я сподіваюся, що він буде горіти в чортівському пеклі".

Брітні Спірс з чоловіком Fullscreen
Брітні Спірс з чоловіком
Фото: Britney Spears/Instagram

Згодом поп-зірка написала, що "вірить у наслідки" для свого тата, який був її опікуном з 2008 року до його відсторонення восени 2021.

"Я хочу відвезти мого батька кудись… забрати його машину… його дім… його двері до приватного життя", — написала Брітні, перерахувавши все, чому вона піддавалася під час лікування за 13 років "рабства".

Зокрема 40-річна співачка зазначила, що не розуміє, як її батьку Джеймі Спірсу все зійшло з рук.

70-річний чоловік раніше заперечував будь-які правопорушення у зв’язку з опікою доньки, неодноразово заявляючи через своїх адвокатів, що він "любить її" і діяв в інтересах артистки.

Джеймі Спірс Fullscreen
Джеймі Спірс
Фото: Getty Images

Адвокати батька Брітні не відразу відповіли на запит таблоїда прокоментувати останні звинувачення.

Раніше цього місяця артистка вже звинуватила свого батька в Instagram у тому, що він ставиться до неї як до "королівської собаки".

Нагадаємо, Брітні Спірс вчергове зникла із соцмереж.

Також Фокус писав про нову порцію оголених фото від Брітні Спірс.