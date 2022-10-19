Брітні Спірс думала, що батько хоче вбити її

Восени 2021 артистка звільнилася від 13-річної опіки Джеймі Спірса.

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40-річна американська співачка Брітні Спірс заявила, що батько хотів убити її. Про це пише Page Six.

У двохвилинному аудіозаписі, опублікованому у Twitter, скандальна артистка згадала про те, що їй зробили три МРТ перед тим, як відправили в психіатричну лікарню на початку 2019.

"Усе це не мало сенсу… [Я не розуміла] ізоляцію, медсестер, флакони з кров’ю, постійне спілкування", — продовжила Брітні, зазначивши, що вона думала, що, можливо, лікувалася від раку, проте "нічого з цього не було правдою".

Брітні пояснила: "Я в порядку. Я жива. … Найважче усвідомлювати, що вони просто були злі і що я дійсно відчувала, ніби батько намагався мене вбити. І я сподіваюся, що він буде горіти в чортівському пеклі".

[ + – ] Брітні Спірс з чоловіком Фото: Britney Spears/Instagram

Згодом поп-зірка написала, що "вірить у наслідки" для свого тата, який був її опікуном з 2008 року до його відсторонення восени 2021.

"Я хочу відвезти мого батька кудись… забрати його машину… його дім… його двері до приватного життя", — написала Брітні, перерахувавши все, чому вона піддавалася під час лікування за 13 років "рабства".

Зокрема 40-річна співачка зазначила, що не розуміє, як її батьку Джеймі Спірсу все зійшло з рук.

70-річний чоловік раніше заперечував будь-які правопорушення у зв’язку з опікою доньки, неодноразово заявляючи через своїх адвокатів, що він "любить її" і діяв в інтересах артистки.

[ + – ] Джеймі Спірс Фото: Getty Images

Адвокати батька Брітні не відразу відповіли на запит таблоїда прокоментувати останні звинувачення.

Раніше цього місяця артистка вже звинуватила свого батька в Instagram у тому, що він ставиться до неї як до "королівської собаки".

Нагадаємо, Брітні Спірс вчергове зникла із соцмереж.

Також Фокус писав про нову порцію оголених фото від Брітні Спірс.