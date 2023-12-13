У мережі з'явилися перші фото батька Брітні Спірс після ампутації ноги

Чоловік користується послугами помічника, оскільки ногу йому ампутували практично до коліна.

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71-річний Джеймі Спірс, батько і колишній опікун 42-річної американської співачки Брітні Спірс, який нещодавно переніс ампутацію ноги через розвиток серйозної інфекції, вперше був помічений на вулиці. Видання Daily Mail опублікувало знімки, де зображений Джеймі в інвалідному візку.

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Брітні Спірс думала, що батько хоче вбити її

На фото видно, що помічник котив чоловіка до його машини, припаркованої біля якогось складського приміщення, а потім Джеймі пересідає на пасажирське місце біля будинку сім'ї Спірс у Кентвуді, штат Луїзіана.

Як видно на знімках, ногу чоловікові ампутували до коліна.

Раніше Брітні заявляла, що ніколи не помириться зі своїм батьком, незважаючи на його проблеми зі здоров'ям. Вона підкреслила, що не пробачить людину, яка "заподіяла їй біль" неймовірними способами. Джеймі був опікуном доньки 13 років.

Джерело, близьке до співачки, додало, що вона продовжує судову тяжбу проти свого батька.

"Немає жодних шансів, що Брітні помириться зі своїм батьком. Він заподіяв їй біль, який неможливо собі уявити. Незалежно від того, що станеться з його здоров'ям, вона ніколи не пробачить цієї людини, мертвої чи живої".

Брітні докладно описала "жорстоке поводження", якому вона піддавалася протягом багатьох років з боку свого батька-алкоголіка, у мемуарах "Жінка в мені", стверджуючи, що той контролював кожен її рух і бачив у ній ніщо інше, як "грошовий потік" сім'ї.

Співачка також стверджувала, що батько погрожував їй судом, якщо вона не погодиться ще раз пройти реабілітацію у 2018 році, і додав, що якщо вона відмовиться, то буде виглядати "ідіоткою".

У своїй книзі Брітні докладно описала кілька випадків, коли ймовірно зазнавала насильства з боку батька. Авторка описала Джеймі як "підлого, апатичного і холодного" і згадала, як у дитинстві їй було "страшно вдома".

У судових документах колишній спеціальний агент Шерін Ебаді звинуватила Джеймі у фінансових зловживаннях, нецільовому використанні ресурсів та інших зловживаннях. Стверджувалося, що за час опіки над дочкою він нарахував собі 6 мільйонів доларів.

Дату судового розгляду між батьком і дочкою призначено на травень 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс розповіла, чого вчиться щодня після розставання з Семом Асгарі.