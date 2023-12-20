Леди Гага, Мэрилин Мэнсон и Род Стюарт: кто из звезд ненавидит Рождество

Кто-то чувствует себя одиноко, а кто-то беспокоится за окружающую среду, ведь после праздников будет много мусора.

Несмотря на то, что Рождество обычно ждут многие люди во всем мире, есть звезды, которые публично заявляли о своей ненависти к празднику. Об этом пишет New York Post.

Леди Гага

Сообщается, что у 13-кратной обладательницы "Грэмми" плохие отношения с зимними каникулами. Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (настоящее имя певицы) не любит Рождество из-за того, что в это время года она часто чувствовала себя одинокой.

В 2010 году Гага укусила плюшевую игрушку Санта-Клауса, которая очень напоминала то, как это сделал Гринч в фильме Джима Керри 2000 года "Как Гринч украл Рождество".

"Я ненавижу праздники. Я одинока и несчастна, ты, черт, маленькая мягкая игрушка", — сказала тогда артистка.

Леди Гага Фото: Getty Images

Майли Сайрус

В 2019 году американская певица выпустила песню "My Sad Christmas Song", которая стала противоположностью таким хитам как "Deck the Halls" и "Jingle Bells".

"Грустная рождественская песня, которую я написала несколько лет назад прямо перед праздниками", — призналась Сайрус.

"Даже в доме, полном семьи и друзей, я чувствовала себя одинокой", — добавила она.

Песня Майли Сайрус "My Sad Christmas Song"

"Ты такая же особенная, как снежинка, невероятно уникальная, и я надеюсь, что в твоей душе чувствуется свет, надежда, спокойствие и радость от знания того, насколько ты невероятно замечательная! Любовь всегда побеждает!" — обратилась к поклонникам знаменитость.

Майли Сайрус Фото: Miley Cyrus/Instagram

Оззи Осборн

Английский рок-музыкант в 2009 году заявил, что ненавидит этот праздник из-за вопиющего количества потребительства.

"Мне нужно распутать все эти проклятые королевские подарки. Какая чертова трата бумаги", — сказал тогда музыкант.

Фронтмен "Black Sabbath" повторил свою абсолютную ненависть к празднику в 2022 году, сказав, что он бы лучше проработал праздничный период.

"Я всегда говорил [жене] Шэрон [Осборн]: "Рождество, я его ненавижу". Это для шопоголиков и детей, поэтому я всегда хотел работать до Рождества", — отметил он.

Оззи Осборн Фото: Ozzy Osbourne/Instagram

Колин Ферт

Возможно, он снялся в одном из самых больших праздничных фильмов в мире, но Ферт абсолютно ненавидит Рождество.

"Я испытываю глубокую ненависть к Рождеству — это действительно грустно. В это время года я осторожно не включаю радио, потому что эти джинглы делают меня убийственным и погружают меня в сердце Скруджа", — признавался герой "Дневника Бриджит Джонс".

"Я думаю, что Рождество превращает нас всех в Скруджа", — продолжил актер.

Колин Ферт Фото: Getty Images

Род Стюарт

У музыканта может быть рождественский альбом, но это не помешает ему ненавидеть праздники.

По словам жены Стюарта, Пенни Ланкастер, Род не может дождаться, пока праздничные декорации исчезнут.

"Род не любит Рождество", — заявила Пенни в 2021 году.

"Он не может дождаться, пока декорации будут уничтожены и его дом вернется к нормальной жизни", — добавила бывшая модель.

Чтобы Стюарт чувствовал себя лучше, его жена иногда одевается, как миссис Клаус, когда пакует подарки, и это вызывает улыбку на лице музыканта.

Род Стюарт Фото: Getty Images

Мэрилин Мэнсон

"Я ненавижу Рождество, — сказал американский музыкант в 2016 году. — Некоторые из моих друзей празднуют Хануку, которая, как мне кажется, является более обычным и лучшим праздником, поскольку вы получаете больше подарков".

Мэнсон добавил: "Думаю... я проводил каждое Рождество без елки".

Мэрилин Мэнсон Фото: Getty Images

Напомним, почему принц Уильям и принц Гарри на Рождество должны были ужинать в другой комнате, а не за одним столом со взрослыми.

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