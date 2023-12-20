Леди Гага, Мэрилин Мэнсон и Род Стюарт: кто из звезд ненавидит Рождество
Кто-то чувствует себя одиноко, а кто-то беспокоится за окружающую среду, ведь после праздников будет много мусора.
Несмотря на то, что Рождество обычно ждут многие люди во всем мире, есть звезды, которые публично заявляли о своей ненависти к празднику. Об этом пишет New York Post.
Леди Гага
Сообщается, что у 13-кратной обладательницы "Грэмми" плохие отношения с зимними каникулами. Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (настоящее имя певицы) не любит Рождество из-за того, что в это время года она часто чувствовала себя одинокой.
В 2010 году Гага укусила плюшевую игрушку Санта-Клауса, которая очень напоминала то, как это сделал Гринч в фильме Джима Керри 2000 года "Как Гринч украл Рождество".
"Я ненавижу праздники. Я одинока и несчастна, ты, черт, маленькая мягкая игрушка", — сказала тогда артистка.
Майли Сайрус
В 2019 году американская певица выпустила песню "My Sad Christmas Song", которая стала противоположностью таким хитам как "Deck the Halls" и "Jingle Bells".
"Грустная рождественская песня, которую я написала несколько лет назад прямо перед праздниками", — призналась Сайрус.
"Даже в доме, полном семьи и друзей, я чувствовала себя одинокой", — добавила она.
"Ты такая же особенная, как снежинка, невероятно уникальная, и я надеюсь, что в твоей душе чувствуется свет, надежда, спокойствие и радость от знания того, насколько ты невероятно замечательная! Любовь всегда побеждает!" — обратилась к поклонникам знаменитость.
Оззи Осборн
Английский рок-музыкант в 2009 году заявил, что ненавидит этот праздник из-за вопиющего количества потребительства.
"Мне нужно распутать все эти проклятые королевские подарки. Какая чертова трата бумаги", — сказал тогда музыкант.
Фронтмен "Black Sabbath" повторил свою абсолютную ненависть к празднику в 2022 году, сказав, что он бы лучше проработал праздничный период.
"Я всегда говорил [жене] Шэрон [Осборн]: "Рождество, я его ненавижу". Это для шопоголиков и детей, поэтому я всегда хотел работать до Рождества", — отметил он.
Колин Ферт
Возможно, он снялся в одном из самых больших праздничных фильмов в мире, но Ферт абсолютно ненавидит Рождество.
"Я испытываю глубокую ненависть к Рождеству — это действительно грустно. В это время года я осторожно не включаю радио, потому что эти джинглы делают меня убийственным и погружают меня в сердце Скруджа", — признавался герой "Дневника Бриджит Джонс".
"Я думаю, что Рождество превращает нас всех в Скруджа", — продолжил актер.
Род Стюарт
У музыканта может быть рождественский альбом, но это не помешает ему ненавидеть праздники.
По словам жены Стюарта, Пенни Ланкастер, Род не может дождаться, пока праздничные декорации исчезнут.
"Род не любит Рождество", — заявила Пенни в 2021 году.
"Он не может дождаться, пока декорации будут уничтожены и его дом вернется к нормальной жизни", — добавила бывшая модель.
Чтобы Стюарт чувствовал себя лучше, его жена иногда одевается, как миссис Клаус, когда пакует подарки, и это вызывает улыбку на лице музыканта.
Мэрилин Мэнсон
"Я ненавижу Рождество, — сказал американский музыкант в 2016 году. — Некоторые из моих друзей празднуют Хануку, которая, как мне кажется, является более обычным и лучшим праздником, поскольку вы получаете больше подарков".
Мэнсон добавил: "Думаю... я проводил каждое Рождество без елки".
Напомним, почему принц Уильям и принц Гарри на Рождество должны были ужинать в другой комнате, а не за одним столом со взрослыми.
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