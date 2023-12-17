Ким Кардашьян получила в подарок на Рождество мозг (фото)

Знаменитость показала презент у себя в соцсети со всех ракурсов.

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43-летняя американская звезда реалити-шоу, миллиардерша и основательница бренда домашней одежды SKIMS Ким Кардашьян получила очень необычный рождественский подарок от центра диагностической визуализации Prenuvo. В сторис своего Instagram она показала стол, на котором на массивной стеклянной подставке лежит серебряный мозг.

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"Итак, как это круто. Люди Prenuvo сделали мне скульптуру моего мозга. Это что-то вроде моего настоящего мозга", – прокомментировала она запись.

Так выглядит серебряная копия мозга Ким Кардашьян

Prenuvo — это центр диагностической визуализации, расположенный в таких городах как Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

В тексте, добавленном в конце короткого ролика, Ким, которая в начале августа этого года прошла полное сканирование тела, написала своим 364 миллионам подписчиков: "Очень круто. Рождественский подарок от @prenuvo".

Она также загрузила второй ролик, где снимала компьютерное изображение своего мозга

"Это полное видео моего мозга на экране, и оно все объясняет. И я так благодарна. Я думаю, это действительно здорово, что команда Prenuvo объясняет все части вашего мозга. И у меня есть скульптура", – подчеркнула знаменитость.

Компьютерное изображение мозга Ким Кардашьян Фото: Instagram/Kim Kardashian

Prenuvo предлагает людям три различных типа сканирования, включая туловище (999 долларов США), голову и туловище (1799 долларов США), а также все тело (2499 долларов США), согласно официальному сайту.

Ким выбрала самую дорогую услугу из перечисленных и призвала своих поклонников и последователей сделать то же самое. По ее словам, сканирование может помочь обнаружить рак и такие заболевания, как аневризмы, на самых ранних стадиях, до появления симптомов.

Однако ее пользователи не очень обрадовались подобной рекомендации, отметив, что это слишком дорого для простых людей, и призвав Ким пожертвовать часть своих миллионов на сканирование для бедных.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян активно развивает свою актерскую карьеру. После съемок в сериале "Американская история ужасов" она готовится к работе над новой картиной для взрослых, где сыграет адвоката.