Кім Кардаш'ян отримала в подарунок на Різдво мозок (фото)

Знаменитість показала презент у себе в соцмережі з усіх ракурсів.

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43-річна американська зірка реаліті-шоу, мільярдерка і засновниця бренду домашнього одягу SKIMS Кім Кардаш'ян отримала дуже незвичайний різдвяний подарунок від центру діагностичної візуалізації Prenuvo. У сторіс свого Instagram вона показала стіл, на якому на масивній скляній підставці лежить срібний мозок.

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"Отже, як це круто. Люди Prenuvo зробили мені скульптуру мого мозку. Це щось на зразок мого справжнього мозку", — прокоментувала вона запис.

Так виглядає срібна копія мозку Кім Кардаш'ян

Prenuvo — це центр діагностичної візуалізації, розташований у таких містах як Лос-Анджелес і Нью-Йорк.

У тексті, доданому наприкінці короткого ролика, Кім, яка на початку серпня цього року пройшла повне сканування тіла, написала своїм 364 мільйонам підписників: "Дуже круто. Різдвяний подарунок від @prenuvo".

Вона також завантажила другий ролик, де знімала комп'ютерне зображення свого мозку

"Це повне відео мого мозку на екрані, і воно все пояснює. І я так вдячна. Я думаю, це дійсно здорово, що команда Prenuvo пояснює всі частини вашого мозку. І в мене є скульптура", — підкреслила знаменитість.

Комп'ютерне зображення мозку Кім Кардаш'ян Фото: Instagram/Kim Kardashian

Prenuvo пропонує людям три різні типи сканування, включно з тулубом (999 доларів США), головою і тулубом (1799 доларів США), а також усім тілом (2499 доларів США), згідно з офіційним сайтом.

Кім вибрала найдорожчу послугу з перерахованих і закликала своїх шанувальників і послідовників зробити те ж саме. За її словами, сканування може допомогти виявити рак і такі захворювання, як аневризми, на ранніх стадіях, до появи симптомів.

Однак її користувачі не дуже зраділи такій рекомендації, зазначивши, що це занадто дорого для простих людей, і закликавши Кім пожертвувати частину своїх мільйонів на сканування для бідних.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян активно розвиває свою акторську кар'єру. Після зйомок у серіалі "Американська історія жахів" вона готується до роботи над новою картиною для дорослих, де зіграє адвоката.