25 декабря в Украине отмечают один из важнейших религиозных праздников — Рождество Христово. Именно в этот день считается, что на свет родился Иисус Христос, матерью которого была Дева Мария.

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Как и на каждый религиозный праздник, существует множество народных суеверий, чего нельзя делать в этот день. Фокус решил разъяснить верующим, что же на самом деле можно и нельзя делать в этот день и обратился за мнением к священнику Ивану Верескуну.

"Важно сказать, что надо делать все то, что приводит к хорошим, положительным результатам, что приводит к добру. И не делать того, что приводит ко злу и заканчивается негативно. Понятно, что здесь уже каждый будет определять, к чему у него будет лежать душа, ум, сердце и здесь будет направлять свою волю на те или иные вещи", — отметил священник.

Что нельзя делать на Рождество — ответ священника

Иван Верескун отмечает, что Рождество Христово является светлым и позитивным днем, поэтому стоит быть внимательным к своим мыслям, действиям и словам.

"Рождество Христово, это событие радости, событие мира, которые приносит Бог в наш мир. И основными словами праздника являются слова ангельские: "Слава в вышних Богу и на земле мир, людям доброй воли". То есть, мы призваны проявлять хорошее, доброе в нашем мире и тогда господь дарует нам мир, дарит радость. Это основа и этого праздника и жизни христианина в целом",- добавил Иван Верескун.

Напомним, в поисках идеального подарка: что купить близким на Рождество и Новый год.