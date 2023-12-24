25 грудня в Україні відзначають одне з найважливіших релігійних свят — Різдво Христове. Саме цього дня вважається, що на світ народився Ісус Христос, матір'ю якого була Діва Марія.

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Як і на кожне релігійне свято, існує безліч народних забобонів, чого не можна робити цього дня. Фокус вирішив роз'яснити вірянам, що ж насправді можна і не можна робити цього дня, і звернувся за думкою до священика Івана Верескуна.

"Важливо сказати, що треба робити все те, що призводить до хороших, позитивних результатів, що призводить до добра. І не робити того, що призводить до зла і закінчується негативно. Зрозуміло, що тут уже кожен визначатиме, до чого в нього лежатиме душа, розум, серце і тут спрямовуватиме свою волю на ті чи інші речі", — зауважив священик.

Що не можна робити на Різдво — відповідь священика

Іван Верескун зазначає, що Різдво Христове є світлим і позитивним днем, тому варто бути уважним до своїх думок, дій і слів.

"Різдво Христове, це подія радості, подія миру, які приносить Бог у наш світ. І основними словами свята є слова ангельські: "Слава в вишніх Богу і на землі мир, людям доброї волі". Тобто, ми покликані проявляти добре, добре в нашому світі й тоді господь дарує нам мир, дарує радість. Це основа і цього свята, і життя християнина загалом",- додав Іван Верескун.

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