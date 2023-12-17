Що ближче Різдво та Новий рік, то актуальніше питання вибору подарунків. Через зростання цін витрати на подарунок можуть цього року також зрости навіть із урахуванням "святкових пропозицій". Але найголовніше — це знайти подарунок, який не лише не спустошить гаманець, але й дійсно принесе радість близьким людям. Що обрати і скільки доведеться витратити? Фокус дослідив ці питання.

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Добре, якщо людина знає, що хоче отримати в подарунок і навіть складає невеликий віш-лист: шукати подарунки в такому разі — суцільне задоволення. Але найчастіше, відповідаючи на запитання, що вони хочуть отримати у подарунок, близькі та друзі відповідають коротким і ємним словом: нічого. Проте це не означає, що їм нічого не потрібно і вони не зрадіють подарунку. Імовірно, просто розмірковувати над цим немає ані часу, ані настрою, ані сил.

Які є варіанти подарунків, і скільки доведеться витратити на них цьогоріч?

Подарункові набори та светри: найпопулярніші подарунки в Україні та світі

Аналітики компанії Picodi перевірили статистику пошукових запитів у Google у різних країнах і склали рейтинг найпопулярніших новорічних презентів. Серед розглянутих запитів були різноманітні варіанти — від простих і традиційних (шоколад, іграшки, косметика) до сучасних технологічних пристроїв (смартгодинники, розумні колонки, зволожувачі повітря). Зібрані та проаналізовані аналітиками Picodі дані показують, що найпопулярнішим презентом на новорічні свята в Україні є подарунковий набір, який може містити як солодощі, так і чай, каву, косметику або інші товари. Також до трійки призерів увійшли ігрова приставка та светр.

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Загалом список 10 найпопулярніших подарунків в Україні такий:

подарунковий набір;

ігрова приставка;

светр;

настільна гра;

прикраси;

термокружка;

іграшка;

шкарпетки;

кавомашина;

подарунковий сертифікат.

У сусідній Польщі особливою популярністю на свята користуються косметичні набори, подарункові сертифікати й термокружки. Німці віддають перевагу подарунковим наборам, кавомашинам і шарфам. А американці найчастіше обирають як презент подарунковий набір.

Подарунковий набір можна зробити власноруч Фото: Pexels

Топ 10 подарунків світового рейтингу:

подарунковий набір;

косметичний набір;

подарунковий сертифікат;

шарф;

термокружка;

зволожувач повітря;

ароматична свічка;

туалетна вода;

кавомашина;

Lego.

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Ідеї з продуктового магазину: від патріотичного шампанського до вишуканого набору

Чимало людей в Україні вже другий рік навіть не думають про спеціальний подарунковий шопінг — не до того. "До Нового року залишилося два тижні, але я ще не купила жодного подарунка, — каже подруга. — Працюю з дому, вся на нервах через відключення "Київстару" — доводиться працювати через мобільний інтернет. До того ж по декілька повітряних тривог на день (розмова відбулася 14.12.23 — Фокус) — якщо встигну вибігти до продуктового магазину, то буде вже успіх. Чесно кажучи, часу та настрою на походи по магазинах немає".

У ситуації, коли єдиний вихід у світ — це похід у продуктовий магазин, здається, що можливостей для покупки подарунків небагато. Але це не зовсім так, адже продуктовий подарунок точно не припадатиме пилом на полицях до наступного нового року.

Фрукти й овочі також можуть стати подарунком. Головне — красиво запакувати. Фото: Daily Mail

Безпрограшним презентом практично на всі випадки життя є пляшка шампанського та коробка цукерок. А якщо вибрати пляшку з етикеткою "Перемога" й додати пару мандаринок, кожному без зайвих слів буде зрозуміло, що це — новорічний подарунок із найкращими побажаннями.

Особливо приємно, що це дійсно подарунок на будь-який смак і гаманець. Готуючи такий презент, можна цілком вкластися в 300 грн. А можна сформувати вишуканий подарунок: вибрати дорогу пляшку вина, додати екзотичні фрукти, крафтові сири, цукерки ручної роботи, ексклюзивну каву — так можна і в 3 тис. грн не вкластися.

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У новорічний продуктовий набір можна покласти все, що завгодно, орієнтуючись на смаки конкретної людини. Можна зібрати тематичні набори — чайний, фруктовий, овочевий, горіховий, сирний, шоколадний, пивний, алкогольний. А для того, хто день і ніч розповідає про свою прихильність до ЗСЖ та правильного харчування, готуємо ПП-кошик з горіхами, сухофруктами, авокадо, насінням чіа й іншими корисними смаколиками.

Набір сирів — ще одна цікава ідея, що буде до вподоби тим, хто цінує смак сиру Фото: Freepik

Цікавим і потрібним презентом може стати подарунковий набір спецій і приправ. Готовий набір можна придбати в магазині, а можна скласти самостійно, виходячи з того, що люблять і готують у конкретній родині. Наприклад, любителям глінтвейну сподобається набір, до якого увійдуть кориця, бодян, гвоздика, імбир, кардамон, мускатний горіх. Шанувальникам грузинської кухні припадуть до душі прянощі сунелі, уцхо-сунелі, сванська сіль, шафран, сухий базилік, коріандр, кумін, барбарис. І, звичайно, усім можна подарувати набір, до якого входять ходові спеції — чорний перець, паприка, базилік, сушений часник, кориця, ваніль.

Можна зібрати тематичні новорічні набори — чайний, фруктовий, овочевий, горіховий, сирний, шоколадний, пивний, алкогольний

Також у продуктовому магазині можна легко зібрати "рятувальний" продуктовий набір на випадок відключень електрики, поклавши туди їжу, що готова до вживання. Це можуть бути хлібці, солодке та несолодке печиво в пачках, вафлі, крекери, випічка тривалого зберігання (круасани, бісквіти, рулети), запечатані сири з великим терміном придатності, мед, цукерки, згущене молоко, цукати, горіхи. А щоб набір був схожий на святковий, додайте до нього яскраві мандарини та цукерки в блискучих обгортках. Покладіть усе в кошик або на гарну тацю, акуратно загорніть у прозору плівку — і яскравий подарунок до свята готовий.

Звісно, можна купити готовий продуктовий набір — від 500 грн залежно від складу. А можна звернути увагу на вишукані їстівні букети з м'ясопродуктами, сирами, фруктами й овочами, що продаються в середньому по 3-3,5 тис. грн.

Різдво — це час, коли всі очікують на подарунки, але не всі знають, чого хочуть Фото: pexels.com

Косметичний набір: подарунок для тих, кого добре знаєш

Подарунковий косметичний набір недарма займає перші рядки і в українському, і у світовому рейтингах — це майже універсальний подарунок. Особливо для тих, кого добре знаєш, — найчастіше, для близьких членів сім'ї.

"Мій чоловік після операції не відчуває запахи, але йому важливо знати, що в нього класні парфуми, — каже киянка Оксана. — Тому, коли не знаю, що подарувати, дарую туалетну воду, яка подобається мені. А він і не заперечує".

Косметика та парфуми займають перші рядки і в українському, і у світовому рейтингах Фото: pixabay.com

Готових косметичних наборів є безліч — від мила ручної роботи й засобів для базового догляду за шкірою або волоссям до декоративної косметики й дорогих парфумів. Ціна — від 300 до 3000 грн і вище. Найпопулярніші — у ціновому діапазоні 1-2 тис. грн.

Можна обійтися й зовсім скромними витратами. Наприклад, купити звичайний тривіальний набір на кшталт "шампунь + бальзам" або "бритва + піна для гоління" та перетворити його на симпатичний новорічний презент. Для цього достатньо зробити композицію на основі різдвяного вінка чи кошика з хвойними гілками. Додайте новорічного настрою парою іграшок, недорогими новорічними фігурками на шпажках або блискучою мішурою, запакуйте все це в прозору плівку — і ви готові до свята.

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Усе в дім: від постільної білизни до побутової техніки

У відділах із побутовою технікою можна придбати чудовий подарунок до Нового року, особливо якщо ви точно знаєте, що в адресата згорів чайник або, наприклад, він давно планує придбати кавоварку. До речі, кавомашина (від 12 тис. грн) входить у топ 10 і українського, і світового рейтингу. Але можна не ставити собі такі високі цінові межі та звернути увагу на бюджетніші електрочайники (від 240 грн), міксери (від 300 грн), праски (від 350 грн), відпарювачі (від 400 грн), тостери (від 450 грн), мікрохвильові печі (від 1900 грн).

Для любителів кави найкращим подарунком буде кавоварка Фото: Pixabay

Якщо не впевнені у виборі, дарувати краще з чеком. "Якось на День народження мені подарували дві майже однакові соковижималки для цитрусових, які мені були не потрібні. Добре, що обидві були з чеками. Я їх повернула назад у магазин і придбала нову праску й тостер", — каже наша співрозмовниця Наталя.

У магазинах і відділах "все для дому" можна підібрати й інші гарні подарунки: набір бокалів, набір сучасного посуду, тарілки та блюда цікавої форми, плед, вазу, постільну білизну, рушники, декоративні речі тощо.

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Гаджети: від навушників до ігрових приставок

Під час розгляду новорічних подарунків неможливо не згадати про гаджети. Тим більше, що ігрова приставка — це номер 2 в українському рейтингу найкращих подарунків. У вітчизняних магазинах ціни на приставки стартують від 400 грн. Найпопулярніші моделі приставок і консолей продаються в діапазоні 23-32 тис. грн.

Смартфон — це чудовий подарунок і дітям, і дорослим Фото: Getty Images

Чудовий подарунок і для дітей, і для дорослих — новий смартфон. І тут також є вибір на будь-який бюджет — від 2 до 110 тис. грн.

Павербанки сьогодні продаються з гарними знижками, тож ціни починаються від 380 грн. Серед інших гаджетів на подарунок підійдуть флешки (від 100 грн), навушники (від 160 грн), тримачі смартфона для автомобіля (від 200 грн), смартгодинники (від 350 грн), електроковдри (від 500 грн), смартлампи (від 800 грн), ноутбуки (від 4300 грн).

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Одяг: коли подарунок і теплий, і патріотичний

До популярних різдвяних і новорічних подарунків також належать теплий одяг і аксесуари: светри, шапки, шарфи, шкарпетки, рукавиці. Звісно, багато хто це може зв'язати власноруч, але часу вже обмаль. Проте можна собі занотувати як ідею на наступний Новий рік.

Український одяг на подарунок — це цікавий і практичний вибір Фото: УНІАН

Чудовим подарунком може стати патріотичний текстиль і трикотаж із українською символікою та мотиваційним написами — від шкарпеток (200-250 грн) і шарфів (300-500 грн) до футболок (450-500 грн) і світшотів (800-900 грн). Також можна придбати "патріотичні" чашки (150-200 грн), бавовняні сумки (200-220 грн), подушки (260-300 грн), кепки (300-320 грн), лонгсліви (500-550 грн), худі (900-1000 грн).

Якщо немає часу бігати в магазини, можна зробити інтернет-замовлення, тільки треба буде врахувати вартість доставки та час очікування

На завершення варто додати, що якщо немає часу бігати в магазини, то можна зробити інтернет-замовлення, хоча треба врахувати вартість доставки (від 100 грн, проте при замовленні на певну суму доставка може бути безплатною) та час очікування. Вже на початку грудня українські онлайн-магазини давали собі на доставку до тижня. І що ближче до Нового року, то більшим буде час доставки через велику кількість замовлень із боку тих, хто відклав усі покупки на останні дні 2023 року.

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