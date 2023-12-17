Чем ближе Рождество и Новый год, тем актуальнее вопрос выбора подарков. Из-за роста цен расходы на подарок могут также возрасти даже с учетом "праздничных предложений". Но самое главное — это найти подарок, который не только не опустошит кошелек, но и действительно принесет радость близким людям. Что выбрать и сколько придется потратить? Фокус исследовал эти вопросы.

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Хорошо, если человек знает, что хочет получить в подарок и даже составляет небольшой виш-лист: искать подарки в таком случае — сплошное удовольствие. Но чаще всего, отвечая на вопрос, что они хотят получить в подарок, близкие и друзья отвечают коротким и емким словом: ничего. Однако это не значит, что им ничего не нужно и они не обрадуются подарку. Вероятно, просто размышлять над этим нет ни времени, ни настроения, ни сил.

А какие есть варианты подарков, и сколько придется потратить на них в этом году?

Подарочные наборы и свитера: самые популярные подарки в Украине и мире

Аналитики компании Picodi проверили статистику поисковых запросов в Google в разных странах и составили рейтинг самых популярных новогодних презентов. Среди рассмотренных запросов были разнообразные варианты — от простых и традиционных (шоколад, игрушки, косметика) до современных технологических устройств (смарт-часы, умные колонки, увлажнители воздуха). Собранные и проанализированные аналитиками Picodі данные показывают, что самым популярным презентом на новогодние праздники в Украине является подарочный набор, который может содержать как сладости, так и чай, кофе, косметику или другие товары. Также в тройку призеров вошли игровая приставка и свитер.

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Список 10 самых популярных подарков в Украине выглядит так:

подарочный набор;

игровая приставка;

свитер;

настольная игра;

украшения;

термокружка;

игрушка;

носки;

кофемашина;

подарочный сертификат.

В соседней Польше особой популярностью на праздники пользуются косметические наборы, подарочные сертификаты и термокружки. Немцы предпочитают подарочные наборы, кофемашины и шарфы. А американцы чаще всего выбирают в качестве презента подарочный набор.

Подарочный набор можно сделать своими руками Фото: Pexels

Топ-10 подарков мирового рейтинга:

подарочный набор;

косметический набор;

подарочный сертификат;

шарф;

термокружка;

увлажнитель воздуха;

ароматическая свеча;

туалетная вода;

кофемашина;

Lego.

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Идеи из продуктового магазина: от патриотического шампанского до изысканного набора

Многие в Украине уже второй год даже не думают о специальном "подарочном шопинге" — не до того. "До Нового года осталось две недели, но я еще не купила ни одного подарка, — говорит подруга, — работаю из дома, вся на нервах из-за отключения "Киевстара" — приходится работать через мобильный интернет. К тому же по несколько воздушных тревог в день (разговор состоялся 14.12.23 — Фокус) — если успею выбежать в продуктовый магазин, то будет уже успех. Честно говоря, времени и настроения на походы по магазинам нет".

В ситуации, когда единственный выход в свет — это поход в продуктовый магазин, кажется, что возможностей для покупки подарков немного. Но это не совсем так, ведь "продуктовый подарок" точно не будет пылиться на полках до следующего нового года.

Фрукты и овощи также могут стать подарком. Главное — красиво упаковать. Фото: Daily Mail

Беспроигрышным презентом практически на все случаи жизни является бутылка шампанского и коробка конфет. А если выбрать бутылку с этикеткой "Перемога" и добавить пару мандаринок, каждому без лишних слов будет понятно, что это — новогодний подарок с наилучшими пожеланиями.

Особенно приятно, что это действительно подарок на любой вкус и кошелек. Готовя такой презент, можно вполне уложиться в 300 грн. А можно сформировать изысканный подарок: выбрать дорогую бутылку вина, добавить экзотические фрукты, крафтовые сыры, конфеты ручной работы, эксклюзивный кофе — так можно и в 3 тыс. грн не уложиться.

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В новогодний продуктовый набор можно положить все, что угодно, ориентируясь на вкусы конкретного человека. Можно собрать тематические наборы — чайный, фруктовый, овощной, ореховый, сырный, шоколадный, пивной, алкогольный. А для того, кто день и ночь рассказывает о своей приверженности ЗОЖ и правильному питанию, готовим ПП-корзину с орехами, сухофруктами, авокадо, семенами чиа и другими полезными вкусностями.

Набор сыров — еще одна интересная идея, которая понравится тем, кто ценит вкус сыра Фото: Freepik

Интересным и нужным презентом может стать подарочный набор специй и приправ. Готовый набор можно приобрести в магазине, а можно составить самостоятельно, исходя из того, что любят и готовят в конкретной семье. Например, любителям глинтвейна понравится набор, в который войдут корица, бадьян, гвоздика, имбирь, кардамон, мускатный орех. Поклонникам грузинской кухни придутся по душе пряности сунели, уцхо-сунели, сванская соль, шафран, сухой базилик, кориандр, кумин, барбарис. И, конечно, всем можно подарить набор, в который входят ходовые специи — черный перец, паприка, базилик, сушеный чеснок, корица, ваниль.

Можно собрать тематические новогодние наборы — чайный, фруктовый, овощной, ореховый, сырный, шоколадный, пивной, алкогольный

Также в продуктовом магазине можно легко собрать "спасательный" продуктовый набор на случай отключений электричества, положив туда еду, готовую к употреблению. Это могут быть хлебцы, сладкое и несладкое печенье в пачках, вафли, крекеры, выпечка длительного хранения (круассаны, бисквиты, рулеты), запечатанные сыры с большим сроком годности, мед, конфеты, сгущенное молоко, цукаты, орехи. А чтобы набор был похож на праздничный, добавьте к нему яркие мандарины и конфеты в блестящих обертках. Положите все в корзину или на красивый поднос, аккуратно заверните в прозрачную пленку — и яркий подарок к празднику готов.

Конечно, можно купить готовый продуктовый набор — от 500 грн в зависимости от состава. А можно обратить внимание на изысканные съедобные букеты с мясопродуктами, сырами, фруктами и овощами, которые продаются в среднем по 3-3,5 тыс. грн.

Рождество — это время, когда все ожидают подарков, но не все знают, чего хотят Фото: pexels.com

Косметический набор: подарок для тех, кого хорошо знаешь

Подарочный косметический набор недаром занимает первые строчки и в украинском, и в мировом рейтингах — это почти универсальный подарок. Особенно для тех, кого хорошо знаешь, — чаще всего, для близких членов семьи.

"Мой муж после операции не чувствует запахи, но ему важно знать, что у него классный парфюм, — говорит киевлянка Оксана. — Поэтому, когда не знаю, что подарить, дарю туалетную воду, которая нравится мне. А он и не возражает".

Косметика и парфюмерия занимают первые строчки и в украинском, и в мировом рейтингах Фото: pixabay.com

Готовых косметических наборов есть множество — от мыла ручной работы и средств для базового ухода за кожей или волосами до декоративной косметики и дорогого парфюма. Цена — от 300 до 3000 грн и выше. Самые популярные — в ценовом диапазоне 1-2 тыс. грн.

Можно обойтись и совсем скромными затратами. Например, купить обычный тривиальный набор вроде "шампунь + бальзам" или "бритва + пена для бритья" и превратить его в симпатичный новогодний презент. Для этого достаточно сделать композицию на основе рождественского венка или корзины с хвойными ветками. Добавьте новогоднего настроения парой игрушек, недорогими новогодними фигурками на шпажках или блестящей мишурой, упакуйте все это в прозрачную пленку — и вы готовы к празднику.

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Все в дом: от постельного белья до бытовой техники

В отделах с бытовой техникой можно приобрести отличный подарок к Новому году, особенно если вы точно знаете, что у адресата сгорел чайник или, например, он давно планирует приобрести кофемашину. Кстати, кофемашина (от 12 тыс. грн) входит в топ-10 и украинского, и мирового рейтинга. Но можно не ставить себе такие высокие ценовые рамки и обратить внимание на более бюджетные электрочайники (от 240 грн), миксеры (от 300 грн), утюги (от 350 грн), отпариватели (от 400 грн), тостеры (от 450 грн), микроволновые печи (от 1900 грн).

Для любителей кофе лучшим подарком будет кофеварка Фото: Pixabay

Если не уверены в выборе, дарить лучше с чеком. "Как-то на День рождения мне подарили две почти одинаковые соковыжималки для цитрусовых, которые мне были не нужны. Хорошо, что обе были с чеками. Я их вернула обратно в магазин и приобрела новый утюг и тостер", — говорит наша собеседница Наталья.

В магазинах и отделах "все для дома" можно подобрать и другие хорошие подарки: набор бокалов, набор современной посуды, тарелки и блюда интересной формы, плед, вазу, постельное белье, полотенца, декоративные вещи и т. д.

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Гаджеты: от наушников до игровых приставок

Рассматривая новогодние подарки, невозможно не вспомнить о гаджетах. Тем более, что игровая приставка — это номер 2 в украинском рейтинге лучших подарков. В отечественных магазинах цены на приставки стартуют от 400 грн. Самые популярные модели приставок и консолей продаются в диапазоне 23-32 тыс. грн.

Смартфон — это замечательный подарок и детям, и взрослым Фото: Getty Images

Отличный подарок и для детей, и для взрослых — новый смартфон. И здесь также есть выбор на любой бюджет — от 2 до 110 тыс. грн.

Павербанки сегодня продаются с хорошими скидками, поэтому цены начинаются от 380 грн. Среди других гаджетов на подарок подойдут флешки (от 100 грн), наушники (от 160 грн), держатели смартфона для автомобиля (от 200 грн), смарт-часы (от 350 грн), электроодеяла (от 500 грн), смарт-лампы (от 800 грн), ноутбуки (от 4300 грн).

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Одежда: когда подарок и теплый, и патриотический

К популярным рождественским и новогодним подаркам также относятся теплая одежда и аксессуары: свитера, шапки, шарфы, носки, варежки. Конечно, многие это могут связать собственноручно, но времени уже мало. Однако можно себе записать как идею на следующий Новый год.

Украинская одежда на подарок — это интересный и практичный выбор Фото: УНІАН

Отличным подарком может стать патриотический текстиль и трикотаж с украинской символикой и мотивирующими надписями — от носков (200-250 грн) и шарфов (300-500 грн) до футболок (450-500 грн) и свитшотов (800-900 грн). Также можно приобрести "патриотические" чашки (150-200 грн), хлопковые сумки (200-220 грн), подушки (260-300 грн), кепки (300-320 грн), лонгсливы (500-550 грн), худи (900-1000 грн).

Если нет времени бегать по магазинам, можно сделать интернет-заказ, только надо будет учесть стоимость доставки и время ожидания

В завершение стоит добавить, что если нет времени бегать по магазинам, то можно сделать интернет-заказ, хотя надо учесть стоимость доставки (от 100 грн, однако при заказе на определенную сумму доставка может быть бесплатной) и время ожидания. Уже в начале декабря украинские онлайн-магазины давали себе на доставку до недели. И чем ближе к Новому году, тем больше будет время доставки из-за большого количества заказов со стороны тех, кто отложил все покупки на последние дни 2023 года.

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