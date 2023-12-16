Новогодний декор 2024: как украсить бутылку шампанского (фото)

Сделайте встречу Нового года еще более красивой и запоминающейся, украсив к празднику бутылку шампанского.

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Редкая встреча Нового года проходит без бутылки шампанского. Хорошее шампанское можно даже принести на вечеринку как подарок. Но чтобы такой презент запомнился и порадовал еще больше, сделайте для нее оригинальный декор своими руками. О том, как украсить бутылку шампанского к Новому году, рассказало издание NUR.kz.

Серебро или золото – сделайте блестящий футляр

Блестящий футляр для бутылки шампанского Фото: Pixabay

Наступающий 2024 год пройдет под знаком Зеленого деревянного дракона. А драконы, как известно из мифов и легенд, любят сокровища, а значит оценят все блестящее.

Сделайте золотой или серебряный футляр для бутылки шампанского. Такое украшение будет очень эффектно смотреться на праздничном столе и впишется в общий новогодний декор. Для этого вам понадобится:

большая прямоугольная кондитерская подложка под торты из картона (обычно у них одна сторона золотая, а другая – серебряная) или просто лист картона;

золотые или серебряные блестки, глиттер, хлопья, или просто новогодний дождик, порезанный ножницами;

ножницы;

карандаш;

линейка;

клей;

золотая или серебряная лента.

Техника выполнения:

Отмерьте высоту бутылки, отметьте на картоне это значение карандашом. Замерьте диаметр донышка бутылки ниткой или сантиметровой лентой, добавьте к этому значению 10 см. Вырежьте из картона треугольник, высота которого равна высоте бутылки, а основание – это диаметр донышка с 10-сантиметровым запасом. Сложите из получившейся фигуры конус. Верхушку конуса обрежьте, чтобы получилось отверстие, в которое пройдет пробка. Примерьте конус на бутылку. Склейте конус с небольшим нахлестом так, чтобы он хорошо "сидел" на бутылке. Обведите дно бутылки на картоне и вырежьте круг. Наденьте конус на бутылку и приклейте донышко. Смажьте футляр тонким слоем клея и посыпьте блестками. Завяжите на горлышке бант из ленты.

Новогодний декупаж бутылки шампанского

Если вы не умеете рисовать, вам поможет техника декупажа. Для этого понадобится красивая бумажная салфетка с новогодним рисунком. В преддверии праздников продается огромное количество вариантов таких салфеток, и вы точно найдете тот, который понравится. Для создания такого декора вам понадобится:

одна бумажная салфетка с новогодним рисунком;

ацетон или растворитель;

клеевой пистолет;

клей ПВА;

акриловый лак;

белая или голубая акриловая краска;

кисточка;

спонжик;

блестки или дождик.

Техника выполнения:

Смойте с бутылки все этикетки. Обезжирьте поверхность ацетоном. Отделите от салфетки слой с рисунком. Вырежьте необходимый узор по контуру, примерьте его, приложив к бутылке. Нанесите слой акрила на бутылку и дайте краске высохнуть. Нанесите клей ПВА тонким слоем на бутылку и приложите рисунок. Приложите поверх рисунка плотную пленку или канцелярский файл для бумаг и разгладьте приклеенную салфетку, чтобы не было складок и пузырьков воздуха. Уберите пленку, нанесите еще один слой клея поверх рисунка. Оставьте до полного высыхания. Когда клей высохнет, нанесите на всю поверхность бутылки акриловый лак. Клеевым пистолетом сделайте потеки на бутылке, имитирующие сосульки. Начинайте делать их от границы рисунка по кругу и двигайтесь вверх к пробке. После застывания термоклея покрасьте потеки акриловой краской и дайте высохнуть. Покройте всю поверхность бутылки акриловым лаком. На еще невысохший лак нанесите блестки на отдельные элементы рисунка, чтобы усилить декоративный эффект.

Очень легкий декор бутылки к новому году

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