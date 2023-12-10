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Экономика

Топ-7 лучших электроодеял: как сделать правильный выбор

Одеяло, электроодеяло, экономия электроэнергии, сон
Фото: pexels.com | Многие модели электроодеял позволяют включать минимальный температурный режим и при этом оставаться в тепле и уюте

Электроодеяло — это не только тепло, но еще и экономно. Многие модели позволяют включать минимальный температурный режим и при этом оставаться в тепле и уюте. Фокус разобрался, какими бывают электроодеяла и как помогают сэкономить на отоплении.

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Современное электроодеяло — поистине удивительное изобретение. Оно становится идеальным решением проблемы, когда человека вечером в холодной квартире встречает холодная кровать, к которой даже подходить не хочется. Зачем нужно электроодеяло и какие модели, по версии Фокуса, могут помочь согреться зимой.

Тепло и качество: что такое электроодеяло и всем ли подходит

Электроодеяло представляет собой тканевое одеяло со встроенными электрическими нагревательными элементами. После включения одеяла в розетку электрический ток проходит через провода, нагревая их и окружающую ткань одновременно. Производители утверждают, что такие одеяла не только согревают в холодное время, но и улучшают циркуляцию крови, помогают при всех видах невралгии, снимают напряжение в мышцах, а также ревматические боли.

Электроодеяла не только согревают в холодное время, но и улучшают циркуляцию крови, помогают при всех видах невралгии, снимают напряжение в мышцах, а также ревматические боли

Однако электроодеяла не рекомендованы маленьким детям, беременным женщинам, а также людям с:

  • хроническими заболеваниями суставов;
  • онкологией;
  • варикозным расширением вен;
  • печеночной и почечной недостаточностью;
  • кардиостимуляторами;
  • сахарным диабетом.
Маленьким детям электроодеяла не рекомендованы Fullscreen
Маленьким детям электроодеяла не рекомендованы
Фото: ANDREW LLOYD

Выбирая одеяло, следует обратить внимание на несколько основных моментов.

Главные факторы, которые стоит учесть при покупке электроодеяла:

  • Качество ткани. От этого зависит приятность на ощупь и долговечность. Производители предлагают варианты от плюшевого полиэстера до микрофлиса.
  • Правильный размер. Электрические одеяла обычно бывают односпальные, полуторные и двуспальные.
  • Нагревательные функции и элементы управления. Одеяла с широким диапазоном настроек температуры подходят к различным условиям.
  • Безопасность. Следует обратить внимание на такие функции, как автоматическое отключение и защита от перегрева.
  • Энергоэффективность. Коммунальные счета сегодня по-настоящему впечатляют, поэтому, желательно, чтобы одеяло не сильно увеличивало расходы на электроэнергию. Для одеяла мощностью 100 Вт один час использования по тарифу 2,64 грн за кВт*ч обойдется в 0,264 грн. Учитывая, что большинство моделей отключаются через три-четыре часа работы и долго держат тепло, получается, что при таком режиме за электричество придется платить дополнительно около 1 грн за ночь.
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Топ-7 электроодеял на рынке Украины

Фокус подобрал 7 интересных моделей электроодеял, расположив их от самого дешевого до самого дорогого.

Esperanza EHB002 Satin

  • Цена: 780 — 1087 грн
  • Материал: полиэстер
  • Размер: 150х80
  • Количество температурных режимов: 3
  • Мощность: 60 Вт
  • Производитель: Польша

Esperanza — это известный польский бренд, изготавливающий электрические одеяла из полиэстера или флиса. Они имеют пластинчатые нагревательные элементы, которые равномерно распределяют тепло по всей поверхности одеяла. А очень приятную бюджетную цену изделия просто невозможно не заметить.

Относительно малую мощность модели украинские потребители считают плюсом и говорят, что трех режимов вполне достаточно. "Для эффективного и комфортного использования нужно положить на матрас наматрасник или просто простыню, сверху — одеяло, включить на третий режим и затем, когда прогреется, переключить на первый режим", — делятся опытом потребители.

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Sencor SUB 181BL

  • Цена: 899 — 1555 грн
  • Материал: полиэстер
  • Размер: 150х80
  • Количество температурных режимов: 2
  • Мощность: 60 Вт
  • Производитель: Чехия

Чешский бренд Sencor предлагает электроодеяла из полиэстера или хлопка. Разные модели имеют два или три режима температуры, защиту от перегрева, функцию автоматического отключения, а также пульт дистанционного управления.

Малое количество режимов удобна в использовании для пожилых людей

Модель Sencor SUB 181BL относительно простая: в ней нет функций ни быстрого нагрева, ни автоматического выключения, ее нельзя стирать в стиральной машинке, а также здесь всего два температурных режима. Тем не менее оценки потребителей достаточно высокие, а по отзывам это одеяло удобно в использовании для пожилых людей.

"Мой отец не будет разбираться с десятком режимов, а вот всего две опции "очень тепло" и "не очень тепло" ему вполне понятны. Малая мощность — дополнительный плюс", — говорит один из пользователей.

SHINE ЕКВ-2/220

  • Цена: 1399 — 2590 грн
  • Материал: хлопок
  • Размер: 170х160
  • Количество температурных режимов: 4
  • Мощность: 80 Вт
  • Производитель: Украина

Мощность электроодеяла Shine ЕКВ-2/220 составляет 80 Вт, а температура нагрева плавно регулируется в диапазоне от 30 до 60 градусов. Изделие прогревается одинаково по всей своей площади, обеспечивая теплоту и комфорт под ним. Безопасную эксплуатацию гарантирует система защиты от перегрева. Кроме того, производитель особо отмечает, что ни один из материалов модели не содержит вредных веществ и аллергенов. Съемный чехол электрических одеял Shine ЕКВ-2/220 изготовлен из хлопковой ткани и может стираться вручную или машинным способом при температуре до 40 градусов.

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Многие потребители считают относительно малую мощность одеяла плюсом и говорят, что трех режимов вполне достаточно
Фото: New Atlas

Evajoy EJ-BD039

  • Цена: 2399 грн
  • Материал: фланель
  • Размер: 180х130
  • Количество температурных режимов: 9
  • Мощность: 85 Вт
  • Производитель: Китай

Двусторонняя фланель обеспечивает мягкий комфорт и эффективно удерживает тепло, а 9 температурных режимов позволяют найти идеальную для себя температуру. В приборе есть функции быстрого нагрева, световой индикатор нагрева, таймер, дисплей и защита от перегрева. Это электроодеяло можно стирать в стиральной машине. Потребители особенно обращают внимание на то, что одеяло очень мягкое и уютное.

На праздники должно быть тепло Fullscreen
На праздники должно быть тепло
Фото: pexels.com

Sanitas SHD 80

  • Цена: 3000 грн
  • Материал: флис
  • Размер: 180х130
  • Количество температурных режимов: 6
  • Мощность 100-110 Вт
  • Производитель: Германия

Электроодеяло Sanitas SHD 80 позволит ощущать максимальный комфорт и не допустит перегрева благодаря защитному отключению через 180 минут работы. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию изделия.

Особенность электроодеяла заключается в возможности ступенчатой настройки режимов. Устройство поддерживает 6 режимов, для управления которыми использует пульт с переключателем. Сетевой шнур легко отсоединяется, что позволяет стирать изделие в стиральной машине, выбрав деликатный режим.

Большинство моделей электроодеял можно стирать в стиральной машине Fullscreen
Большинство моделей электроодеял можно стирать в стиральной машине
Фото: Unsplash

Medisana HB 675

  • Цена: 2555 — 4999 грн
  • Материал: флис
  • Размер: 200х150
  • Количество температурных режимов: 4
  • Мощность: 120 Вт
  • Производитель: Германия

Теплое и уютное электроодеяло, изготовленное из материалов, устойчивых к постоянному сгибанию. Работает непрерывно в течение 3 часов, после чего автоматически выключается, поэтому можно спокойно засыпать в мягком тепле, не опасаясь перегрева устройства.

В комплект входит специальный переключатель, а также провод подключения к сети. Все электрические элементы могут отсоединяться, что позволяет стирать одеяло вручную или в стиральной машине при температуре 30 градусов.

Модель имеет универсальный размер и подходит как для взрослых, так и для детей. Мягкая плюшевая поверхность очень приятна на ощупь. Есть 4 режима нагрева, пользователь может выбрать наиболее подходящую интенсивность работы прибора. Внешний материал является экологически чистым.

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Если электроодеяло через некоторое время автоматически выключается, можно спокойно засыпать в мягком тепле, не опасаясь перегрева устройства
Фото: pexels.com

Beurer HD 150 Nordic

  • Цена: 4 777 — 7 059 грн
  • Материал: флис
  • Размер: 200х150
  • Количество температурных режимов: 6
  • Мощность: 150 Вт
  • Производитель: Германия
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Электроодеяла Beurer известны своим высоким качеством, безопасностью и инновационными технологиями. Они изготовлены из высококачественных материалов, оснащены автоматическими системами отключения от перегрева и различными уровнями регулировки температуры. Большинство моделей можно стирать в стиральной машине, так как электрический кабель снимается.

Beurer HD 150 Nordic относится к самым популярным моделям производителя. 6 режимов работы обеспечат комфортные условия для сна и здоровым людям, и тем, у кого есть какие-то заболевания. Это одеяло управляется с пульта, а подсветка позволяет менять настройки ночью, не включая свет. Модель имеет функцию самоотключения, снабжена терморегулятором и системой защиты, поэтому риск замыканий и пожаров равен нулю: в случае неисправности одеяло просто отключается.