Тяжелое одеяло и яйца. Как справиться с бессонницей

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Бессонница представляет серьезную угрозу для здоровья. За последние 15−20 лет люди стали спать на два часа меньше, и это плохая статистика: автоматически нарушается гормональный каскад, восстановление, ухудшается естественный детокс и утилизация отходов, повышается риск хронических заболеваний и иммунной дисфункции.

Но сегодня я собрала самое интересное: два пункта. Гигиена сна и мелатонина в пище.

Гигиена базовая — это:

— сон в прохладе;

— сон в максимальной темноте;

— засыпать не в тот день, когда нужно будет вставать;

— тяжелое одеяло;

— дыхание, прогулка перед сном.

А дальше немного миллиграммов и биохимии пищи. Мелатонин — основной гормон шишкообразного тела, доносит информацию о нормальности ритмов до органов и тканей. А еще — известная противовоспалительная и антиоксидантная молекула, эффективно снижает проницаемость сосудов, уменьшает беспокойство, улучшает качество сна; Мелатонин был введен в протоколы восстановления после COVID-19, нейродегенеративных заболеваний.

Мелатонин в пище (в дозе, похожей на рабочую), на порцию продукта:

— фрукты: клубника, виноград, вишня;

— овощи: томаты, сладкий перец, грибы;

— бобовые, орехи и семена: все пророщенное — ростки сои, пророщенный маш, чечевица; фисташки;

— травы: шлемник, зверобой;

— растительные масла: льняная сыродавленная;

— зерновые: старые сорта кукурузы, нешлифованный рис;

— продукты животного происхождения: яйца, жирная рыба, птица тушкой (с кожей, связками, хрящами); цельное молоко (лучше не гомогенизированное).

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