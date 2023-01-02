Тяжелое одеяло и яйца. Как справиться с бессонницей
"Я знаю, что вы любите советы-волшебные пилюли. И у меня есть действенные советы. Но они работают, только если наладить все остальное — рацион, движение и хотя бы приблизиться к адекватной коррекции стресса, включая паузы на расслабление". Мнение.
Бессонница представляет серьезную угрозу для здоровья. За последние 15−20 лет люди стали спать на два часа меньше, и это плохая статистика: автоматически нарушается гормональный каскад, восстановление, ухудшается естественный детокс и утилизация отходов, повышается риск хронических заболеваний и иммунной дисфункции.
Но сегодня я собрала самое интересное: два пункта. Гигиена сна и мелатонина в пище.
Гигиена базовая — это:
— сон в прохладе;
— сон в максимальной темноте;
— засыпать не в тот день, когда нужно будет вставать;
— тяжелое одеяло;
— дыхание, прогулка перед сном.
А дальше немного миллиграммов и биохимии пищи. Мелатонин — основной гормон шишкообразного тела, доносит информацию о нормальности ритмов до органов и тканей. А еще — известная противовоспалительная и антиоксидантная молекула, эффективно снижает проницаемость сосудов, уменьшает беспокойство, улучшает качество сна; Мелатонин был введен в протоколы восстановления после COVID-19, нейродегенеративных заболеваний.
Мелатонин в пище (в дозе, похожей на рабочую), на порцию продукта:
— фрукты: клубника, виноград, вишня;
— овощи: томаты, сладкий перец, грибы;
— бобовые, орехи и семена: все пророщенное — ростки сои, пророщенный маш, чечевица; фисташки;
— травы: шлемник, зверобой;
— растительные масла: льняная сыродавленная;
— зерновые: старые сорта кукурузы, нешлифованный рис;
— продукты животного происхождения: яйца, жирная рыба, птица тушкой (с кожей, связками, хрящами); цельное молоко (лучше не гомогенизированное).Важно