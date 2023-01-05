Не пьете? Тогда лучше и не начинать. Как алкоголь действует на мозг
"Безопасной или полезной дозы алкоголя не существует. Есть дозы с низким риском и те, которые ваше тело может терпеть и хоть как-то адекватно перерабатывать и выводить. Вредная доза стартует с 2,5 — 3 бокалов вина. Но если уж пьете, то выбирайте свой любимый напиток". Мнение.
Алкоголь токсичен
Не только для печени. Он также влияет на уровень сахара в крови. Его колебания — это беда современности и ускоритель многих состояний, с которыми мы боремся. Алкоголь вредит органам пищеварения. Его регулярное употребление повышает уровень эстрогена у мужчин и женщин.
Хроническое употребление алкоголя даже в умеренных количествах (1 — 2 порции в день) может нарушить работу мозга. Когда люди пьют, префронтальная кора головного мозга и нисходящее торможение ослабляются, а импульсивное поведение растет. Также алкоголь угнетает цепи, контролирующие память. Для большинства вредное влияние алкоголя на перестройку нейронных цепей обратимо после 2−6 месяцев воздержания.
Риск рака молочной железы повышается среди пьющих женщин: на каждые 10 г алкоголя, потребляемых в день, риск рака увеличивается на 4−13% (алкоголь ускоряет рост опухоли и уничтожает молекулы, подавляющие их рост).
Алкоголь и стресс
У пьющих даже в небольших количествах, то есть одна порция за вечер, увеличивается высвобождение кортизола из надпочечников в трезвом состоянии. Поэтому эти люди испытывают больше стресса и тревоги, когда не пьют. С повышением толерантности к алкоголю вы все меньше чувствуете себя хорошо и все больше чувствуете боль (поэтому пьете больше, чтобы снова повысить дофамин и серотонин).
Если уж выбирать — выберите самый любимый
Если пьете — то это выбор удовольствия, гедонизма, немного антистресс, а не выбор здоровья. Пусть это будет чистый напиток. Игристое сухое вино или чистые дистилляты (хорошо, если не из зерновых и сахаров — мескаль, коньяк, битеры). Без колы, сиропов и не пиво. Для коктейлей берите газировку и лимон вместо тоника или соков, если можете. Вино является лучшим выбором для устойчивого уровня глюкозы.
Алкоголь, сахар и внешний вид
Алкоголь и сахар повышают воспаление, что вызывает все ваши "любимые" дисфункции кожи: сыпь и прыщи, преждевременное заметное старение и пигментацию, отеки и обезвоживание.
Уменьшение потребления алкоголя и пища, богатая противовоспалительными продуктами, важны для контроля воспаления и укрепления кожи.
Противовоспалительное — это достаточный сон, вода, регулярный спорт, менеджмент стресса и фокус на овощах, зелени, рыбе и морепродуктах, яйцах, орехах и семенах, цельных псевдозлаковых (гречка, киноа, пшено, амарант), ягодах и фруктах, а не на пшенице, рисе, булках, творожных десертах и сосисках.
Дам памятку моего любимого врача-косметолога:
Сахар
— Уничтожает на полной мощности коллаген и эластин, вызывая преждевременное старение;
— Вызывает воспаление, которое может привести к высыпаниям и пятнам;
— Усиливает псориаз, розацеа, экземы разной этиологии.
Алкоголь
— Обезвоживает организм, что проявляется в виде шелушащейся сухой кожи, увеличении тонких линий и морщин;
— Расширяет кровеносные сосуды, вызывая покраснение кожи;
— Влечет за собой задержку воды на лице, что приводит к отекам, одутловатости, тусклому цвету лица.Важно