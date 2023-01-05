Не пьете? Тогда лучше и не начинать. Как алкоголь действует на мозг

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Алкоголь токсичен

Не только для печени. Он также влияет на уровень сахара в крови. Его колебания — это беда современности и ускоритель многих состояний, с которыми мы боремся. Алкоголь вредит органам пищеварения. Его регулярное употребление повышает уровень эстрогена у мужчин и женщин.

Хроническое употребление алкоголя даже в умеренных количествах (1 — 2 порции в день) может нарушить работу мозга. Когда люди пьют, префронтальная кора головного мозга и нисходящее торможение ослабляются, а импульсивное поведение растет. Также алкоголь угнетает цепи, контролирующие память. Для большинства вредное влияние алкоголя на перестройку нейронных цепей обратимо после 2−6 месяцев воздержания.

Риск рака молочной железы повышается среди пьющих женщин: на каждые 10 г алкоголя, потребляемых в день, риск рака увеличивается на 4−13% (алкоголь ускоряет рост опухоли и уничтожает молекулы, подавляющие их рост).

Алкоголь и стресс

У пьющих даже в небольших количествах, то есть одна порция за вечер, увеличивается высвобождение кортизола из надпочечников в трезвом состоянии. Поэтому эти люди испытывают больше стресса и тревоги, когда не пьют. С повышением толерантности к алкоголю вы все меньше чувствуете себя хорошо и все больше чувствуете боль (поэтому пьете больше, чтобы снова повысить дофамин и серотонин).

Если уж выбирать — выберите самый любимый

Если пьете — то это выбор удовольствия, гедонизма, немного антистресс, а не выбор здоровья. Пусть это будет чистый напиток. Игристое сухое вино или чистые дистилляты (хорошо, если не из зерновых и сахаров — мескаль, коньяк, битеры). Без колы, сиропов и не пиво. Для коктейлей берите газировку и лимон вместо тоника или соков, если можете. Вино является лучшим выбором для устойчивого уровня глюкозы.

Алкоголь, сахар и внешний вид

Алкоголь и сахар повышают воспаление, что вызывает все ваши "любимые" дисфункции кожи: сыпь и прыщи, преждевременное заметное старение и пигментацию, отеки и обезвоживание.

Уменьшение потребления алкоголя и пища, богатая противовоспалительными продуктами, важны для контроля воспаления и укрепления кожи.

Противовоспалительное — это достаточный сон, вода, регулярный спорт, менеджмент стресса и фокус на овощах, зелени, рыбе и морепродуктах, яйцах, орехах и семенах, цельных псевдозлаковых (гречка, киноа, пшено, амарант), ягодах и фруктах, а не на пшенице, рисе, булках, творожных десертах и сосисках.

Дам памятку моего любимого врача-косметолога:

Сахар

— Уничтожает на полной мощности коллаген и эластин, вызывая преждевременное старение;

— Вызывает воспаление, которое может привести к высыпаниям и пятнам;

— Усиливает псориаз, розацеа, экземы разной этиологии.

Алкоголь

— Обезвоживает организм, что проявляется в виде шелушащейся сухой кожи, увеличении тонких линий и морщин;

— Расширяет кровеносные сосуды, вызывая покраснение кожи;

— Влечет за собой задержку воды на лице, что приводит к отекам, одутловатости, тусклому цвету лица.

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