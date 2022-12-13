Две чашки в день. Важная причина пить больше чая

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Делайте чай и садитесь внимательно читать. Чай, кофе и какао — в топе горячих напитков в мире, поэтому не удивительно, что ученые время от времени изучают эту тему. Интересно, как эти напитки на нас влияют, если употреблять их много и регулярно.

Annals of Internal Medicine опубликовали свежее исследование полумиллиона человек. Из особенностей — изучали регион, который пьет черный чай чаще зеленого. Мужчины и женщины от 40 до 69 лет. Заказчик — внутренние исследования американского Национального института рака.

Так вот, две и более чашки черного чая в день (без учета индивидуальных особенностей метаболизма кофеина, но с учетом того, что человек не курил) связали с уменьшением риска смерти от всех общеизвестных причин. Детали: 85% людей в общей сложности пили только чай. 29% — 2-3 чашки в день, 26% — 4-5 чашек, 12% — 6-7. Почти 90% пили черный чай, 7% — зеленый.

Вновь найдена взаимосвязь употребления чая с уменьшением вероятности смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта. Четкой связи с раком и смертью от респираторных заболеваний не было.

Внимание: обнаружились те, кто добавлял в чай молоко и сахар. Анализ показал обратную зависимость такого употребления с процентом смертей по всем причинам. Добавляете молоко и сахар — чай не работает.

Напомню, что в последние годы множество раз во всех исследованиях подчеркивают воспалительное свойство сахара. Недавно французская команда подтвердила провокацию онкологических заболеваний любыми напитками с сахаром. И вот из Дублина исследование (ищите в JAMA Internal Medicine): все напитки, даже холодные безалкогольные с сахаром и сахарозаменителями (!), а также пакетированные соки дают повышенный риск смерти от болезней сердца и пищеварительного тракта.⠀

Ну, и вдобавок — качество чая так же важно, как и качество овощей, мяса, орехов и других продуктов.

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