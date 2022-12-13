Дві чашки на день. Важлива причина пити більше чаю

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Робіть чай і сідайте уважно читати. Чай, кава та какао — у топі гарячих напоїв у світі, тому не дивно, що вчені час від часу вивчають цю тему. Цікаво, як ці напої на нас впливають, якщо вживати їх багато та регулярно.

Annals of Internal Medicine опублікували нове дослідження півмільйона людей. З особливостей — вивчали регіон, який п'є чорний чай частіше за зелений. Чоловіки та жінки від 40 до 69 років. Замовник — внутрішні дослідження американського Національного інституту раку.

Так ось, дві і більше чашки чорного чаю на день (без урахування індивідуальних особливостей метаболізму кофеїну, але з урахуванням того, що людина не курила) пов'язали зі зменшенням ризику смерті від загальновідомих причин. Деталі: 85% людей загалом пили лише чай, 29% — 2-3 чашки на день, 26% — 4-5 чашок, 12% — 6-7. Майже 90% пили чорний чай, 7% — зелений.

Знову знайдено взаємозв'язок вживання чаю зі зменшенням ймовірності смерті від серцево-судинних захворювань, ішемічної хвороби серця та інсульту. Чіткого зв'язку з раком та смертю від респіраторних захворювань не було.

Увага: виявились ті, хто додавав у чай молоко та цукор. Аналіз показав зворотну залежність такого вживання із відсотком смертей з усіх причин. Додаєте молоко та цукор — чай не працює.

Нагадаю, що в останні роки багато разів у всіх дослідженнях підкреслюють запальну властивість цукру. Нещодавно французька команда підтвердила провокацію онкологічних захворювань будь-якими напоями із цукром. І ось із Дубліна дослідження (шукайте в JAMA Internal Medicine): усі напої, навіть холодні безалкогольні з цукром та цукрозамінниками (!), а також пакетовані соки дають підвищений ризик смерті від хвороб серця та травного тракту.⠀

Ну, до того ж — якість чаю так само важлива, як і якість овочів, м'яса, горіхів та інших продуктів.

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