Не п'єте? Тоді краще і не починати. Як алкоголь впливає на мозок

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Алкоголь є токсичним

Не тільки для печінки. А ще впливає на рівні цукру крові. Їх коливання — то халепа сучасності та бустер багатьох станів, з якими ми наразі боремося. Алкоголь шкодить органам травлення. Його регулярне вживання підвищує рівень естрогену в чоловіків і жінок.

Хронічне вживання алкоголю навіть у помірних кількостях (1-2 порції на день) може порушити роботу мозку. Коли люди п'ють, префронтальна кора головного мозку та низхідне гальмування послаблюються, а імпульсивна поведінка зростає. Також алкоголь пригнічує ланцюги, які контролюють пам'ять. Для більшості шкідливий вплив алкоголю на перебудову нейронних ланцюгів є оборотним після 2-6 місяців утримання.

Ризик раку молочної залози підвищується серед жінок, які п'ють: на кожні 10 г алкоголю, що споживаються на день, ризик раку збільшується на 4-13% (алкоголь прискорює ріст пухлини і знищує молекули, які пригнічують їх зростання).

Алкоголь та стрес

Люди, які п'ють навіть у невеликих кількостях, тобто 1 раз на ніч, відчувають збільшення вивільнення кортизолу з надниркових залоз, коли не п'ють. Тому відчувають більше стресу та тривоги, коли не п'ють. З підвищеною толерантністю до алкоголю ви все менше відчуваєте стан гарного самопочуття і все більше відчуваєте біль (тому п'єте більше, щоб знову підвищити дофамін та серотонін).

Якщо вже обирати — оберіть найулюбленіший

Якщо п'єте — це вибір задоволення, гедонізму, трохи дестрессер, а не вибір здоров'я. Нехай то буде чистий напій. Ігристе сухе вино або чисті дистиляти (клас, якщо не із зернових та цукрів — мескаль, коньяк, біттери). Без коли, сиропів і не пиво. Для коктейлів беріть газовану воду та лимон замість тоніка або соків, якщо можете. Вино є найкращим вибором для стійкого рівня глюкози.

Алкоголь, цукор і зовнішній вигляд

Алкоголь і цукор підвищують запалення, що викликає всі ваші "улюблені" дисфункції шкіри: висипання та прищі, передчасне помітне старіння і пігментацію, набряки та зневоднення.

Зменшення споживання алкоголю та їжа, багата на протизапальні продукти, важливі для контролю запалення та зміцнення шкіри.

Протизапальне — це достатній сон, вода, регулярний спорт, менеджмент стресу та фокус на овочах, зелені, рибі та морепродуктах, яйцях, горіхах і насінні, цільних псевдозлакових (гречка, кіноа, пшоно, амарант), ягодах та фруктах, а не на пшениці, рисі, булках, сирних десертах і сосисках.

Дам пам'ятку мого улюбленого лікаря-косметолога:

Цукор

— Знищує на повній потужності колаген та еластин, викликаючи передчасне старіння;

— Викликає запалення, яке може призвести до висипів і плям;

— Посилює псоріаз, розацеа, екземи різної етіології.

Алкоголь

— Зневоднює організм, що проявляється у вигляді сухої шкіри, яка лущиться, збільшенні тонких ліній і зморшок;

— Розширює кровоносні судини, викликаючи почервоніння шкіри;

— Призводить до затримки води на обличчі, що призводить до набряків, одутлості, тьмяного кольору обличчя.

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