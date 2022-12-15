Перше, друге та третє. В якому порядку потрібно їсти

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Їжте у правильному порядку. Оскільки коректний порядок їжі допомагає оптимізувати і знизити цукор у крові. Адже надлишок глюкози небезпечний для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока і навіть може ускладнити перебіг бактеріальних інфекцій.

Перше: овочі та зелень.

Друге: білок та жири.

Третє: крохмаль (білий рис, паста, хліб, каші) та цукор (десерти, включаючи фрукти, якщо шлунково-кишковий тракт здоровий).

Помірні та контрольовані піки глюкози та інсуліну це:

контроль бажання перекушування через кілька годин після їжі;

менше голоду перед наступною їжею;

зниження запальних процесів (включаючи акне, висипи, дерматити);

більш стабільні рівні енергії протягом дня;

Контроль здорової маси тіла.

Ну і ще:⠀

Солоні сніданки краще за солодкі.

Солодке натщесерце — ніяких плюсів.

Прогулянка після їжі балансує цукор.

Цілісні свіжі фрукти завжди краще печених або сушених і, звичайно ж, краще соків і фрешів , в яких немає клітковини і які залишаються концентраторами цукру. Так, до фруктів краще додати трохи горішків.

, в яких немає клітковини і які залишаються концентраторами цукру. Так, до фруктів краще додати трохи горішків. Уникайте напоїв із сиропами. Чай з медом – це десерт після їжі, а не натщесерце. Якщо кава з молоком – будь ласка, з жирним, цільнии або з вершками. Зернове "молоко" — вівсяне, рисове — це шліфовані зернятка, цукор у крові буде дуже високим. Вибирайте горіхові види: мигдальне, кокосове, кунжутне або цільне молоко.

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