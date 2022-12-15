Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки

Перше, друге та третє. В якому порядку потрібно їсти

"Солені сніданки краще за солодкі. А від солодкого натщесерце — ніяких плюсів. Ось кілька порад, як правильно харчуватися". Думка.

Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Нутриціолог, консультант із харчування, фуд-терапевт
eye 92
сніданок, їжа, фрукти, ягоди, кава, горіхи, правильне харчування
Уникайте напоїв із сиропами. Чай з медом – це десерт після їжі, а не натще. Якщо кава з молоком, то з жирнии, цільним або з вершками
Related video

Їжте у правильному порядку. Оскільки коректний порядок їжі допомагає оптимізувати і знизити цукор у крові. Адже надлишок глюкози небезпечний для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока і навіть може ускладнити перебіг бактеріальних інфекцій.

Перше: овочі та зелень.

Друге: білок та жири.

Третє: крохмаль (білий рис, паста, хліб, каші) та цукор (десерти, включаючи фрукти, якщо шлунково-кишковий тракт здоровий).

Помірні та контрольовані піки глюкози та інсуліну це:

  • контроль бажання перекушування через кілька годин після їжі;
  • менше голоду перед наступною їжею;
  • зниження запальних процесів (включаючи акне, висипи, дерматити);
  • більш стабільні рівні енергії протягом дня;
  • Контроль здорової маси тіла.

Ну і ще:⠀

  • Солоні сніданки краще за солодкі.
  • Солодке натщесерце — ніяких плюсів.
  • Прогулянка після їжі балансує цукор.
  • Цілісні свіжі фрукти завжди краще печених або сушених і, звичайно ж, краще соків і фрешів, в яких немає клітковини і які залишаються концентраторами цукру. Так, до фруктів краще додати трохи горішків.
  • Уникайте напоїв із сиропами. Чай з медом – це десерт після їжі, а не натщесерце. Якщо кава з молоком – будь ласка, з жирним, цільнии або з вершками. Зернове "молоко" — вівсяне, рисове — це шліфовані зернятка, цукор у крові буде дуже високим. Вибирайте горіхові види: мигдальне, кокосове, кунжутне або цільне молоко.

Джерело