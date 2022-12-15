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Мнения

Первое, второе и третье. В каком порядке нужно принимать пищу

"Соленые завтраки лучше сладких. А от сладкого натощак — никаких плюсов. Вот несколько советов, как правильно питаться". Мнение.

Анастасия Голобородько
Анастасия Голобородько
Нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
eye 159
завтрак, еда, фрукты, ягоды, кофе, орехи, правильное питание
Избегайте напитков с сиропами. Чай с медом — это десерт после еды, а не натощак. Если кофе с молоком, то с жирным, цельным или со сливками
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Ешьте в правильном порядке. Поскольку корректный порядок приема пищи помогает оптимизировать и снизить сахар в крови. Ведь избыток глюкозы опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже может осложнить течение бактериальных инфекций.

Первое: овощи и зелень.

Второе: белок и жиры.

Третье: крахмалы (белый рис, паста, хлеб, каши) и сахара (десерты, включая фрукты, если желудочно-кишечный тракт здоров).

Умеренные и контролируемые пики глюкозы и инсулина это:

  • контроль желания перекусов через несколько часов после еды;
  • меньше голода перед следующей едой;
  • снижение воспалительных процессов (включая акне, сыпи, дерматиты);
  • более стабильные уровни энергии в течение дня;
  • контроль здоровой массы тела.

Ну и еще:⠀

  • Соленые завтраки лучше сладких.
  • Сладкое натощак — никаких плюсов.
  • Прогулка после еды балансирует сахар.
  • Цельные свежие фрукты всегда лучше печеных или сушеных и, конечно же, лучше соков и фрешей, в которых нет клетчатки и которые остаются концентраторами сахара. Да, к фруктам лучше добавить немного орешков.
  • Избегайте напитков с сиропами. Чай с медом — это десерт после еды, а не натощак. Если кофе с молоком — пожалуйста, с жирным, цельным или со сливками. Зерновое "молоко" — овсяное, рисовое — это шлифованные зернышки, сахар в крови будет очень высоким. Выбирайте ореховые виды: миндальное, кокосовое, кунжутное или просто цельное молоко.

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