Первое, второе и третье. В каком порядке нужно принимать пищу

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Ешьте в правильном порядке. Поскольку корректный порядок приема пищи помогает оптимизировать и снизить сахар в крови. Ведь избыток глюкозы опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже может осложнить течение бактериальных инфекций.

Первое: овощи и зелень.

Второе: белок и жиры.

Третье: крахмалы (белый рис, паста, хлеб, каши) и сахара (десерты, включая фрукты, если желудочно-кишечный тракт здоров).

Умеренные и контролируемые пики глюкозы и инсулина это:

контроль желания перекусов через несколько часов после еды;

меньше голода перед следующей едой;

снижение воспалительных процессов (включая акне, сыпи, дерматиты);

более стабильные уровни энергии в течение дня;

контроль здоровой массы тела.

Ну и еще:⠀

Соленые завтраки лучше сладких.

Сладкое натощак — никаких плюсов.

Прогулка после еды балансирует сахар.

Цельные свежие фрукты всегда лучше печеных или сушеных и, конечно же, лучше соков и фрешей , в которых нет клетчатки и которые остаются концентраторами сахара. Да, к фруктам лучше добавить немного орешков.

, в которых нет клетчатки и которые остаются концентраторами сахара. Да, к фруктам лучше добавить немного орешков. Избегайте напитков с сиропами. Чай с медом — это десерт после еды, а не натощак. Если кофе с молоком — пожалуйста, с жирным, цельным или со сливками. Зерновое "молоко" — овсяное, рисовое — это шлифованные зернышки, сахар в крови будет очень высоким. Выбирайте ореховые виды: миндальное, кокосовое, кунжутное или просто цельное молоко.

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