Мнения
Первое, второе и третье. В каком порядке нужно принимать пищу
"Соленые завтраки лучше сладких. А от сладкого натощак — никаких плюсов. Вот несколько советов, как правильно питаться". Мнение.
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Ешьте в правильном порядке. Поскольку корректный порядок приема пищи помогает оптимизировать и снизить сахар в крови. Ведь избыток глюкозы опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже может осложнить течение бактериальных инфекций.
Первое: овощи и зелень.
Второе: белок и жиры.
Третье: крахмалы (белый рис, паста, хлеб, каши) и сахара (десерты, включая фрукты, если желудочно-кишечный тракт здоров).
Умеренные и контролируемые пики глюкозы и инсулина это:
- контроль желания перекусов через несколько часов после еды;
- меньше голода перед следующей едой;
- снижение воспалительных процессов (включая акне, сыпи, дерматиты);
- более стабильные уровни энергии в течение дня;
- контроль здоровой массы тела.
Ну и еще:⠀
- Соленые завтраки лучше сладких.
- Сладкое натощак — никаких плюсов.
- Прогулка после еды балансирует сахар.
- Цельные свежие фрукты всегда лучше печеных или сушеных и, конечно же, лучше соков и фрешей, в которых нет клетчатки и которые остаются концентраторами сахара. Да, к фруктам лучше добавить немного орешков.
- Избегайте напитков с сиропами. Чай с медом — это десерт после еды, а не натощак. Если кофе с молоком — пожалуйста, с жирным, цельным или со сливками. Зерновое "молоко" — овсяное, рисовое — это шлифованные зернышки, сахар в крови будет очень высоким. Выбирайте ореховые виды: миндальное, кокосовое, кунжутное или просто цельное молоко.