Едят орехи и пьют вино. 7 главных правил долгожителей

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Хорошо сохранились. Представьте, что те, кто живет дольше всего и нередко здоровее всех:

1. Не имеют абонементов в спортивный зал. Вся активность — средняя, умеренная и физиологическая: живете ли вы в горах и каждый день путешествуете по склонам, или до сих пор работаете в огороде и у вас нет автомобиля. Неинтенсивные практики присутствуют в обычаях сообществ: йога, прогулки.

2. Не употребляют современных сортов пшеницы, риса, переработанного молока и крем-сыров ежедневно. Тортов и хелси-десертов также нет. Экстраеда присутствует только во время праздников. Обычная — простая. Без замещения эмоций, скуки, человеческих переживаний едой. Мы переедаем от обстоятельств. В большинстве случаев порции реально большие, но за счет овощей и зелени, а также за счет медленного темпа потребления.

3. Не делают большие глаза, когда процент овощей просят сосчитать, но он точно не менее 60−70% еды в день.

4. Лакомятся орехами и малыми дозами сезонных фруктов, да и то время от времени.

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5. Пьют бокал вина за обедом или при встрече с друзьями и получают удовольствие от общения больше, чем от алкоголя. Не знают, что такое сера, стабилизаторы — ферментированный виноград или рис (нефильтрованные саке). Употребляют вино таким, какими его наградила природа. В этом году меньше дождя и больше солнца — крепче, если много ветра и облаков — кислотнее. Как есть.

6. Верят. В Бога, Будду, закат и восход солнца, выбирают религию и четко соблюдают прописанные принципы. В исследовании, опубликованном в Journal of Health and Social Behavior, веру по влиянию на здоровье сравнили с умеренной спортивной нагрузкой.

7. Семья — приоритет. Родные, близкие, встречи, забота от всей души — составляющая долгих лет жизни. Действует, как спираль: вы окружены заботой взрослых, когда были в малолетнем возрасте, а теперь точно не останетесь наедине, будучи в пожилом возрасте. В таком случае общение и поддержка при любых недостатках характера обязательно будут.

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