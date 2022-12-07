Їдять горіхи і п'ють вино. 7 головних правил довгожителів

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Добре збереглися. Уявіть, що ті, хто живе найдовше і нерідко здоровіший за всіх:

1. Не мають абонементів у спортивний зал. Вся активність — середня, помірна та фізіологічна: чи живете ви в горах і щодня подорожуєте схилами, чи досі працюєте на городі й у вас немає автомобіля. Неінтенсивні практики є у звичаях спільнот: йога, прогулянки.

2. Не вживають сучасних сортів пшениці, рису, переробленого молока та крем-сирів щодня. Тортів та хелсі-десертів також немає. Екстраїда є тільки під час свят. Звичайна — проста. Без заміщення емоцій, нудьги, людських переживань їжею. Ми переїдаємо від обставин. Найчастіше порції реально великі, але з допомогою овочів і зелені, і навіть з допомогою повільного темпу споживання.

3. Не роблять великі очі, коли відсоток овочів просять порахувати, але він не менше від 60-70% їжі на день.

4. Ласують горіхами та малими дозами сезонних фруктів, та й то час від часу.

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5. П'ють келих вина за обідом або на зустрічі з друзями та отримують задоволення від спілкування більше, ніж від алкоголю. Не знають, що таке сірка, стабілізатори — ферментований виноград чи рис (нефільтровані саке). Вживають вино таким, якими його нагородила природа. Цього року менше дощу та більше сонця — міцніше, якщо багато вітру та хмар — кисліше. Як є.

6. Вірять. У Бога, Будду, захід сонця і схід сонця, вибирають релігію і чітко дотримуються прописаних принципів. У дослідженні, опублікованому в Journal of Health and Social Behavior, віру щодо впливу на здоров'я порівняли з помірним спортивним навантаженням.

7. Сім'я — пріоритет. Рідні, близькі, зустрічі, турбота від щирого серця — складова довгих років життя. Діє, як спіраль: ви оточені турботою дорослих, коли були дітьми, а тепер точно не залишитеся наодинці, будучи в літньому віці. У такому разі спілкування та підтримка за будь-яких недоліків характеру обов'язково будуть.

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