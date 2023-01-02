Важка ковдра та яйця. Як упоратися з безсонням

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Безсоння становить серйозну загрозу здоров'ю. За останні 15-20 років люди стали спати на дві години менше, і це погана статистика: автоматично порушується гормональний каскад, відновлення, погіршується природний детокс і утилізація відходів, підвищується ризик хронічних захворювань та імунної дисфункції.

Але сьогодні я зібрала найцікавіше — два пункти. Гігієна сну та мелатоніну в їжі.

Гігієна базова — це:

сон у прохолоді;

сон у максимальній темряві;

засинати не в той день, коли треба буде прокидатися;

важка ковдра;

дихання, прогулянка перед сном.

А далі трохи міліграмів ц біохімії їжі. Мелатонін — основний гормон шишкоподібного тіла, доносить інформацію про нормальність ритмів до органів і тканин. А ще — відома протизапальна 1 антиоксидантна молекула, що ефективно знижує проникність судин, зменшує занепокоєння, покращує якість сну. Мелатонін був введений у протоколи відновлення після COVID-19 і нейродегенеративних захворювань.

Мелатонін у їжі (в дозі, схожій на робочу) на порцію продукту:

фрукти : полуниця, виноград, вишня;

: полуниця, виноград, вишня; овочі : томати, солодкий перець, гриби;

: томати, солодкий перець, гриби; бобові, горіхи та насіння : все пророщене — паростки сої, пророщений маш, сочевиця; фісташки;

: все пророщене — паростки сої, пророщений маш, сочевиця; фісташки; трави : шоломниця, звіробій;

: шоломниця, звіробій; рослинні олії : лляна сиродавлена;

: лляна сиродавлена; зернові : старі сорти кукурудзи, нешліфований рис;

: старі сорти кукурудзи, нешліфований рис; продукти тваринного походження: яйця, жирна риба, птиця тушкою (зі шкірою, зв'язками, хрящами); незбиране молоко (краще не гомогенізоване).

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