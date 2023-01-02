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Думки

Важка ковдра та яйця. Як упоратися з безсонням

"Я знаю, що ви любите поради-чарівні пігулки. І в мене є дієві поради. Але вони працюють, тільки якщо налагодити все інше — раціон, рух і хоча б наблизитися до адекватної корекції стресу, включаючи паузи на розслаблення". Думка.

Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Нутриціолог, консультант із харчування, фуд-терапевт
eye 626
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Фото: Getty Images | За останні 15-20 років люди стали спати на дві години менше, і це погана статистика
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Безсоння становить серйозну загрозу здоров'ю. За останні 15-20 років люди стали спати на дві години менше, і це погана статистика: автоматично порушується гормональний каскад, відновлення, погіршується природний детокс і утилізація відходів, підвищується ризик хронічних захворювань та імунної дисфункції.

Але сьогодні я зібрала найцікавіше — два пункти. Гігієна сну та мелатоніну в їжі.

Гігієна базова — це:

  • сон у прохолоді;
  • сон у максимальній темряві;
  • засинати не в той день, коли треба буде прокидатися;
  • важка ковдра;
  • дихання, прогулянка перед сном.

А далі трохи міліграмів ц біохімії їжі. Мелатонін — основний гормон шишкоподібного тіла, доносить інформацію про нормальність ритмів до органів і тканин. А ще — відома протизапальна 1 антиоксидантна молекула, що ефективно знижує проникність судин, зменшує занепокоєння, покращує якість сну. Мелатонін був введений у протоколи відновлення після COVID-19 і нейродегенеративних захворювань.

Мелатонін у їжі (в дозі, схожій на робочу) на порцію продукту:

  • фрукти: полуниця, виноград, вишня;
  • овочі: томати, солодкий перець, гриби;
  • бобові, горіхи та насіння: все пророщене — паростки сої, пророщений маш, сочевиця; фісташки;
  • трави: шоломниця, звіробій;
  • рослинні олії: лляна сиродавлена;
  • зернові: старі сорти кукурудзи, нешліфований рис;
  • продукти тваринного походження: яйця, жирна риба, птиця тушкою (зі шкірою, зв'язками, хрящами); незбиране молоко (краще не гомогенізоване).

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