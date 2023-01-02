Важка ковдра та яйця. Як упоратися з безсонням
"Я знаю, що ви любите поради-чарівні пігулки. І в мене є дієві поради. Але вони працюють, тільки якщо налагодити все інше — раціон, рух і хоча б наблизитися до адекватної корекції стресу, включаючи паузи на розслаблення". Думка.
Безсоння становить серйозну загрозу здоров'ю. За останні 15-20 років люди стали спати на дві години менше, і це погана статистика: автоматично порушується гормональний каскад, відновлення, погіршується природний детокс і утилізація відходів, підвищується ризик хронічних захворювань та імунної дисфункції.
Але сьогодні я зібрала найцікавіше — два пункти. Гігієна сну та мелатоніну в їжі.
Гігієна базова — це:
- сон у прохолоді;
- сон у максимальній темряві;
- засинати не в той день, коли треба буде прокидатися;
- важка ковдра;
- дихання, прогулянка перед сном.
А далі трохи міліграмів ц біохімії їжі. Мелатонін — основний гормон шишкоподібного тіла, доносить інформацію про нормальність ритмів до органів і тканин. А ще — відома протизапальна 1 антиоксидантна молекула, що ефективно знижує проникність судин, зменшує занепокоєння, покращує якість сну. Мелатонін був введений у протоколи відновлення після COVID-19 і нейродегенеративних захворювань.
Мелатонін у їжі (в дозі, схожій на робочу) на порцію продукту:
- фрукти: полуниця, виноград, вишня;
- овочі: томати, солодкий перець, гриби;
- бобові, горіхи та насіння: все пророщене — паростки сої, пророщений маш, сочевиця; фісташки;
- трави: шоломниця, звіробій;
- рослинні олії: лляна сиродавлена;
- зернові: старі сорти кукурудзи, нешліфований рис;
- продукти тваринного походження: яйця, жирна риба, птиця тушкою (зі шкірою, зв'язками, хрящами); незбиране молоко (краще не гомогенізоване).