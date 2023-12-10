Топ 7 найкращих електроковдр: як зробити правильний вибір
Електроковдра — це не тільки тепло, але ще й економно, бо вона допомагає заощадити на опаленні. Багато моделей дозволяють вмикати мінімальний температурний режим і при цьому залишатися в теплі та затишку. Фокус розібрався, якими бувають такі ковдри та чи можна заощадити на опаленні.
Сучасна електроковдра — справді дивовижний винахід. Вона стає ідеальним вирішенням проблеми, коли людину ввечері в холодній квартирі зустрічає холодне ліжко, до якого навіть підходити не хочеться. Навіщо потрібна електроковдра та які моделі, за версією Фокусу, можуть допомогти зігрітися взимку.
Тепло та якість: що таке електроковдра та чи усім підходить
Електроковдра є тканинною ковдрою з вбудованими електричними нагрівальними елементами. Після увімкнення ковдри в розетку електричний струм проходить через дроти, нагріваючи їх і тканину водночас. Виробники стверджують, що такі ковдри не лише зігрівають в холодну пору, а й покращують циркуляцію крові, допомагають при всіх видах невралгії, знімають напругу в м'язах, а також ревматичні болі.
Електроковдри не лише зігрівають в холодну пору, а й покращують циркуляцію крові, допомагають при всіх видах невралгії, знімають напругу в м'язах, а також ревматичні болі
Проте електроковдри не рекомендовані маленьким дітям, вагітним жінкам, а також людям із:
- хронічними захворюваннями суглобів;
- онкологією;
- варикозним розширенням вен;
- печінковою та нирковою недостатністю;
- з кардіостимуляторами;
- цукровим діабетом.
Обираючи ковдру, слід звернути увагу на декілька основних моментів.
Головні чинники, які варто врахувати при купівлі електроковдри:
- Якість тканини. Це визначає приємність на дотик та довговічність. Виробники пропонують варіанти від плюшевого поліестеру до мікрофлісу.
- Правильний розмір. Електричні ковдри зазвичай бувають односпальні, полуторні та двоспальні.
- Нагрівальні функції та елементи управління. Ковдри з широким діапазоном налаштувань температури підходять до різних умов.
- Безпека. Слід звернути увагу на такі функції, як автоматичне вимкнення та захист від перегріву.
- Енергоефективність. Комунальні рахунки сьогодні по-справжньому вражають, тож, бажано, щоб ковдра не сильно збільшувала витрати на електроенергію. Для приладу потужністю 100 Вт одна година використання за тарифом 2,64 грн за кВт*год обійдеться у 0,264 грн. Враховуючи, що більшість моделей відключаються через три-чотири години роботи та довго тримають тепло, виходить, що за такого режиму за електрику доведеться платити додатково близько 1 грн за ніч.
Топ 7 електроковдр на ринку України
Фокус підібрав 7 цікавих моделей електроковдр, розташувавши їх від найдешевшої до найдорожчої.
Esperanza EHB002 Satin
- Ціна: 780 — 1087 грн
- Матеріал: поліестер
- Розмір: 150х80
- Кількість температурних режимів: 3
- Потужність: 60 Вт
- Виробник: Польща
Esperanza — це відомий польський бренд, що виготовляє електричні ковдри з поліестеру або флісу. Вони мають пластинчасті нагрівальні елементи, які рівномірно розподіляють тепло по всій поверхні ковдри. А дуже приємну бюджетну ціну виробу просто неможливо не помітити.
Відносно малу потужність моделі українські споживачі вважають плюсом і кажуть, що трьох режимів цілком достатньо. "Для ефективного і комфортного використання потрібно покласти на матрас наматрасник або просто простирадло, зверху — ковдру, увімкнути на третій режим і потім, коли прогріється, переключити на перший режим", — діляться досвідом споживачі.Важливо
Sencor SUB 181BL
- Ціна: 899 — 1555 грн
- Матеріал: поліестер
- Розмір: 150х80
- Кількість температурних режимів: 2
- Потужність: 60 Вт
- Виробник: Чехія
Чеський бренд Sencor пропонує електроковдри з поліестеру або бавовни. Різні моделі мають два чи три режиму температури, захист від перегріву, функцію автоматичного відключення, а також пульт дистанційного керування.
Мала кількість режимів зручна у використанні для людей похилого віку
Модель Sencor SUB 181BL відносно проста: в ній немає функцій ані швидкого нагріву, ані автоматичного вимкнення, її не можна прати в пральній машинці, а також тут всього два температурних режими. Проте оцінки споживачів досить високі, а за відгуками ця ковдра зручна у використанні для людей похилого віку.
"Мій батько не буде розбиратися з десятком режимів, а ось всього дві опції "дуже тепло" і "не дуже тепло" йому цілком зрозумілі. Мала потужність — додатковий плюс", — каже один з користувачів.
SHINE ЕКВ-2/220
- Ціна: 1399 — 2590 грн
- Матеріал: бавовна
- Розмір: 170х160
- Кількість температурних режимів: 4
- Потужність: 80 Вт
- Виробник: Україна
Потужність електроковдри Shine ЄКВ-2/220 становить 80 Вт, а температура нагріву плавно регулюється в діапазоні від 30 до 60 градусів. Виріб прогрівається однаково по всій своїй площі, забезпечуючи теплоту і комфорт під ним. Безпечну експлуатацію гарантує система захисту від перегріву. Крім того, виробник особливо зазначає, що жоден з матеріалів моделі не містить шкідливих речовин та алергенів. Знімний чохол електричних ковдр Shine ЄКВ-2/220 виготовлений з бавовняної тканини і може стиратися вручну або машинним способом при температурі до 40 градусів.
Evajoy EJ-BD039
- Ціна: 2399 грн
- Матеріал: фланель
- Розмір: 180х130
- Кількість температурних режимів: 9
- Потужність: 85 Вт
- Виробник: Китай
Двостороння фланель забезпечує м'який комфорт та ефективно утримує тепло, а 9 температурних режимів дозволяють знайти ідеальну для себе температуру. У приладі є функції швидкого нагріву, світловий індикатор нагрівання, таймер, дисплей та захист від перегріву. Цю електроковдру можна прати у пральній машині. Споживачі особливо звертають увагу на те, що ця ковдра дуже м'яка та затишна.
Sanitas SHD 80
- Ціна: 3000 грн
- Матеріал: фліс
- Розмір: 180х130
- Кількість температурних режимів: 6
- Потужність 100-110 Вт
- Виробник: Німеччина
Електроковдра Sanitas SHD 80 дозволить відчувати максимальний комфорт та не допустить перегріву завдяки захисному відключенню через 180 хвилин роботи. Це забезпечує безпечну експлуатацію виробу.
Особливість електроковдри полягає у можливості ступінчастого налаштування режимів. Пристрій підтримує 6 режимів, для керування якими використовує пульт із перемикачем. Мережевий шнур легко від'єднується, що дозволяє прати виріб в пральній машині, вибравши делікатний режим.
Medisana HB 675
- Ціна: 2555 — 4999 грн
- Матеріал: фліс
- Розмір: 200х150
- Кількість температурних режимів: 4
- Потужність: 120 Вт
- Виробник: Німеччина
Тепла та затишна електроковдра, виготовлена з матеріалів, стійких до постійного згинання. Працює безперервно протягом 3 годин, після чого автоматично вимикається, тому можна спокійно засинати в м'якому теплі, не побоюючись перегріву пристрою.
У комплект входить спеціальний перемикач, а також провід підключення до мережі. Всі електричні елементи можуть від'єднуватись, що дозволяє прати ковдру вручну або в пральній машині при температурі 30 градусів.
Модель має універсальний розмір та підходить як для дорослих, так і для дітей. М'яка плюшева поверхня дуже приємна на дотик. Є 4 режими нагрівання, користувач може вибрати найбільш відповідну інтенсивність роботи приладу. Зовнішній матеріал є екологічно чистим.
Beurer HD 150 Nordic
- Ціна: 4 777 — 7 059 грн
- Матеріал: фліс
- Розмір: 200х150
- Кількість температурних режимів: 6
- Потужність: 150 Вт
- Виробник: Німеччина
Електроковдри Beurer відомі своєю високою якістю, безпекою та інноваційними технологіями. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, оснащені автоматичними системами відключення від перегріву та різними рівнями регулювання температури. Більшість моделей можна прати в пральній машині, бо електричний кабель знімається.
Beurer HD 150 Nordic відноситься до найпопулярніших моделей виробника. 6 режимів роботи забезпечать комфортні умови для сну і здоровим людям, і тим, у кого є якісь захворювання. Ця ковдра керується з пульта, а підсвітка дозволяє змінювати налаштування вночі, не вмикаючи світло. Модель має функцію самовідключення, забезпечена терморегулятором та системою захисту, тому ризик замикань та пожеж дорівнює нулю: у разі несправності ковдра просто відключається.