Топ-15 найгірших подарунків, які дарували на Різдво
Багато британців збирають усілякі непотрібні речі, щоб подарувати кому-небудь на свята. Вони роблять це "просто для того, щоб посміятися".
Дезодорант, кухонні рушники, старі компакт-диски і навіть невідповідний одяг — одні з найпопулярніших речей, які, за зізнанням британців, вони дарували іншим на Різдво, повідомляє Mirror.
Опитування 2000 дорослих жителів Великої Британії показало, що четверо з 10 (42%) людей подарували комусь те, що їм раніше дарували. Багато британців збирають усілякі непотрібні речі, щоб подарувати кому-небудь на свята, зокрема штани, рукавички для миття посуду, розбите горнятко і зубну щітку.
При цьому, багато людей знають, що чинять некрасиво. Майже сім мільйонів британців зізнаються, що вони "погані дарувальники" подарунків. 51% опитаних зізнаються, що подарували подарунок, який, як вони знають, не сподобається одержувачу, а 41% з них заявили, що зробили це "просто для того, щоб посміятися".
На замовлення компанії Hallmark було створено різдвяну вікторину, щоб дізнатися, як люди ставляться до вибору подарунків.
Прес-секретар кампанії Джессіка Лавлейс заявила: "Очевидно, що нація розділена між неслухняними і хорошими, коли справа доходить до подарунків. У цьому списку є справді дивовижні подарунки. Різдво — це створення важливих моментів, і подарувати щось значуще коханій людині — найкращий спосіб проявити турботу".
Опитування також показало, що 28% людей вважають, що найкращим подарунком є гроші або подарункова карта.
Майже кожен п'ятий (17%) хотів би щось, що відповідає його хобі, а дві третини стверджують, що для них важлива гарна упаковка.
"У більшості випадків під час дарування подарунків важлива думка, а подарунки, що відповідають хобі або інтересам, є ключем до успіху", — додала Лавлейс.
ТОП-15 найгірших речей, подарованих на Різдво у Великій Британії:
- Одяг, який не підходить.
- Дезодорант.
- Рушник для посуду.
- Старі компакт-диски.
- Штани.
- Продукти харчування, на які в одержувача алергія.
- Прострочений шоколад.
- Рукавички для миття посуду.
- Набір джемів.
- Блокнот.
- Ручка.
- Зламаний кухоль.
- Зубна щітка.
- Рушники банні.
- Килимок для миші.
Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що на жінку чекав несподіваний "сюрприз" у черевиках, куплених на барахолці. Продавець стверджує, що клієнтка влаштувала скандал, бо намагалася отримати товар безкоштовно.