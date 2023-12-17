Топ-15 найгірших подарунків, які дарували на Різдво

Багато британців збирають усілякі непотрібні речі, щоб подарувати кому-небудь на свята. Вони роблять це "просто для того, щоб посміятися".

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Дезодорант, кухонні рушники, старі компакт-диски і навіть невідповідний одяг — одні з найпопулярніших речей, які, за зізнанням британців, вони дарували іншим на Різдво, повідомляє Mirror.

Опитування 2000 дорослих жителів Великої Британії показало, що четверо з 10 (42%) людей подарували комусь те, що їм раніше дарували. Багато британців збирають усілякі непотрібні речі, щоб подарувати кому-небудь на свята, зокрема штани, рукавички для миття посуду, розбите горнятко і зубну щітку.

При цьому, багато людей знають, що чинять некрасиво. Майже сім мільйонів британців зізнаються, що вони "погані дарувальники" подарунків. 51% опитаних зізнаються, що подарували подарунок, який, як вони знають, не сподобається одержувачу, а 41% з них заявили, що зробили це "просто для того, щоб посміятися".

На замовлення компанії Hallmark було створено різдвяну вікторину, щоб дізнатися, як люди ставляться до вибору подарунків.

Прес-секретар кампанії Джессіка Лавлейс заявила: "Очевидно, що нація розділена між неслухняними і хорошими, коли справа доходить до подарунків. У цьому списку є справді дивовижні подарунки. Різдво — це створення важливих моментів, і подарувати щось значуще коханій людині — найкращий спосіб проявити турботу".

Опитування також показало, що 28% людей вважають, що найкращим подарунком є гроші або подарункова карта.

Майже кожен п'ятий (17%) хотів би щось, що відповідає його хобі, а дві третини стверджують, що для них важлива гарна упаковка.

"У більшості випадків під час дарування подарунків важлива думка, а подарунки, що відповідають хобі або інтересам, є ключем до успіху", — додала Лавлейс.

ТОП-15 найгірших речей, подарованих на Різдво у Великій Британії:

Одяг, який не підходить. Дезодорант. Рушник для посуду. Старі компакт-диски. Штани. Продукти харчування, на які в одержувача алергія. Прострочений шоколад. Рукавички для миття посуду. Набір джемів. Блокнот. Ручка. Зламаний кухоль. Зубна щітка. Рушники банні. Килимок для миші.

Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що на жінку чекав несподіваний "сюрприз" у черевиках, куплених на барахолці. Продавець стверджує, що клієнтка влаштувала скандал, бо намагалася отримати товар безкоштовно.