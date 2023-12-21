7 привычек, которые помогут повысить уровень энергии и улучшить самочувствие

Если вы чувствуете постоянную усталость, не можете сосредоточиться и ничего не успеваете, эти 7 привычек помогут быстро исправить ситуацию.

Современный ритм жизни не оставляет шанса на отдых и мы останавливаемся только когда, когда полностью обессилены. Однако, доктор Альфред Таллия объяснил, что чаще всего низкий уровень энергии можно исправить, внеся простые изменения в свой распорядок дня. По мнению экспертов, эти семь подтвержденных исследованиями привычек могут повысить вашу энергию и улучшить самочувствие. Об этом пишет Huffpost.

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Учитесь управлять стрессом

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"Стресс оказывает огромное влияние на ваше физическое благополучие. Если вы чувствуете повышенный уровень стресса, это может способствовать снижению энергии", — говорит доктор Нина Васан.

Крайне важно "найти способы интегрировать медитацию или осознанность в свою повседневную жизнь", хотя бы на пять минут каждый день. Эксперты также говорят, что определение подходящих для вас навыков преодоления стресса (например, ведение дневника или чтение, то, что приносит вам радость) может помочь снять стресс и почувствовать себя более энергичным.

Ограничьте количество кофеина

Когда вы чувствуете усталость, у вас может возникнуть соблазн выпить третью или четвертую чашку кофе, чтобы снова взбодриться. Однако употребление слишком большого количества кофеина может иметь обратный эффект и вызывать вялость.

"Если вы потребляете большое количество напитков с кофеином в течение дня, это, вероятно, повлияет на ваш режим сна. Это также может повлиять на ваш уровень энергии", — говорит Таллия.

Важно отметить, что внезапное сокращение употребления напитков с кофеином также может поначалу вызвать у вас чувство усталости. Как объяснил Таллия, "организм привыкает к кофеину как стимулятору, и когда его нет, вы можете испытывать энергетический спад".

Кофеин может помочь вам сохранять бдительность только до определенного момента, а затем он начинает оказывать негативное воздействие.

Гигиена сна и четкий распорядок дня

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Само собой разумеется, что полноценный сон является ключом к повышению вашей энергии в течение дня. Однако на уровень энергии влияет не только количество сна, но и его качество.

Соблюдение правил гигиены сна поможет вам спать крепче и придаст больше бодрости на следующий день. Гигиена сна включает в себя выработку таких привычек, как регулярный режим сна и приглушение света на ночь.

Больше двигайтесь в течение дня

Постарайтесь включить в свой день физические упражнения, пусть даже небольшие. Исследования показали, что ежедневные упражнения и движение необходимы для повышения уровня энергии. Вам не обязательно поднимать тяжести или бегать пять км в день, чтобы получить заряд энергии.

"Доказано, что даже движение с низкой нагрузкой увеличивает приток кислорода и уровень гормонов, что дает вам заряд энергии", — объяснил Васан. "Это совет № 1, который я рекомендую всем, кто чувствует усталость".

Пейте больше воды

Обезвоживание является распространенной причиной низкого уровня энергии. "Наши эритроциты переносят кислород. В идеале пухлые и круглые эритроциты обеспечивают полную способность переносить кислород", — говорит эксперт. "Когда мы обезвожены, красная кровь сжимается, и это снижает способность клеток переносить полную нагрузку кислорода. Низкий уровень кислорода проявляется усталостью, раздражительностью и беспокойством".

Обезвоживание может способствовать усталости, поэтому обязательно выпивайте достаточное количество воды каждый день.

Контролируйте экранное время

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Само собой разумеется, что чрезмерное времяпровождение перед экраном в ночное время может нарушить ваш естественный цикл сна и энергию на следующий день. Как объяснил Васан, "слишком много времени, проведенного за телефоном, компьютером или просмотром телевизора, может вызвать усталость, нарушая работу нейротрансмиттеров, которые необходимы для сна и восстановления".

Однако время, которое вы проводите за просмотром телефона или компьютера в течение дня, также может оказать вредное влияние на уровень вашей энергии. Слишком долгое время перед экраном может вызвать утомление глаз, что спровоцирует головные боли и затруднит концентрацию.

Введение правила "20-20-20" в привычку — это шаг к борьбе с усталостью. По данным Harvard Business Review, "когда вы работаете за ноутбуком, делайте перерыв каждые 20 минут. Смотрите на объект на расстоянии 20 футов в течение 20 секунд, чтобы дать глазам возможность расслабиться".

Не пропускайте приемы пищи

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Если вы когда-нибудь пропускали завтрак или работали во время обеденного перерыва, вы, вероятно, замечали, что чувствовали себя более разбитым, чем обычно. "Ваш мозг нуждается в питании, чтобы правильно функционировать", — говорит Таллия. "Многие люди пропускают приемы пищи, и уровень сахара в их крови повышается и падает в течение дня".

Более того, Таллия посоветовал избегать различных диет, которые побуждают значительно сокращать потребление калорий или исключать важные группы питательных веществ, например, углеводы. Это также может лишить вас энергии.

Всем свойственно время от времени просыпаться с ощущением упадка сил, но хроническая усталость может указывать на проблемы со здоровьем.

"Если вы хорошо питаетесь, высыпаетесь, включаете движение и физические упражнения в свою повседневную жизнь, но все еще чувствуете усталость в течение более двух недель, вам следует подумать о том, чтобы обратиться к врачу", — говорит Васан.

Напомним, чувство усталости может быть связано с множеством различных факторов, как физических, так и психологических, поэтому важно разобраться в причинах.

Ранее Фокус писал о том, что если вы не можете "расшевелиться" после обеда, попробуйте эти 5 продуктов, которые повысят энергию и помогут активно продолжить свой день.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.