Дева Кассель предстала в необычном образе (фото)

Юная знаменитость поэкспериментировала с прическами.

19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель предстала в образе блондинки. Кадрами недавней фотосессии юная знаменитость делится в Instagram.

"Чувствую себя атомной девушкой города", — написала дочь Моники Беллуччи.

На фото Дева предстала со светлыми волосами, позируя в ярких и откровенных нарядах. На нескольких кадрах итальянская звезда продемонстрировала синие волосы.

Дева Кассель

К череде комплиментов от фолловеров Девы присоединился ее отец Венсан Кассель.

"Мама миа", — написал французский актер.

Кроме этого, бывшая жена Касселя Тина Кунаки также отреагировала на новую фотосессию Девы. Модель оставила в комментариях эмодзи в виде красного сердечка.

О разводе актера и звезды подиумов стало известно весной 2023 года. Пара была в браке пять лет и воспитывала дочь Амазонию. До этого Венсан состоял в отношениях с Моникой Беллуччи, которая родила ему дочерей Деву и Леони. Старшая наследница супругов пошла по стопам звездной матери, строя карьеру в модельной отрасли и снимаясь в кино.

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel

Напомним, дочь Моники Беллуччи снялась топлес для глянца.

Также Фокус писал о появлении Девы Кассель на обложке Gen V.