Неузнаваемая Дева Кассель появилась на обложке Gen V

19-летняя модель сфотографировалась в непривычных образах, которые отличаются от ее обычных гламурных фото.

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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 19-летняя Дева Кассель, появилась на обложке журнала Gen V и делится мудростью своих знаменитых родителей. Об этом пишет People.

Как и сам журнал, 19-летняя Дева только начинает свою карьеру. В этом году она дебютировала, как актриса и теперь появилась на обложке четвертого выпуска Gen V, ранее известного как Mini В.

Дева Кассель для Gen V

В беседе с журналистом Дева размышляла об уроках, которые получила от своих родителей.

"Они научили меня всегда смотреть вперед, всегда защищать себя, всегда быть доброй и верить в чудеса", — сказала девушка.

Дева Кассель на обложке Gen V

У Моники Беллуччи и Венсана Касселя также есть общая дочь Леони, которой исполнилось 13 лет.

"Это гораздо больше, но дело в том, что они научили меня справляться с непредвиденными ситуациями и жить по своим правилам, всегда уважая людей и окружающую среду, в которой я нахожусь", — добавила Дева.

Дева рассказала, что большую часть своего детства она "действительно не хотела быть актрисой", потому что индустрия моды всегда интересовала ее больше — благодаря влиянию мамы.

Дева Кассель для Gen V

"Я помню, как просматривала огромные книги о моде моей мамы, которые она хранила дома столько, сколько себя помню. Там было все так красиво. Я знала, что хочу работать в этой отрасли в какой-то момент своей жизни, но я определенно не ожидала, что полюблю ее настолько сильно и буду зарабатывать этим на жизнь", — призналась девушка.

Когда модель-подросток пришла в индустрию моды, она также заинтересовалась актерской карьерой, от которой когда-то отказалась. В этом году Дева снялась в фильме "Прекрасное лето" и сыграет главную роль в предстоящем сериале Netflix "Леопард".

Дева Кассель для Gen V

Заглядывая в будущее, Дева сказала, что мечтает создать собственную капсулу под брендом и надеется путешествовать по миру к 30 годам.

На данный момент 19-летняя Дева собирается в Японию — и надеется исследовать страну в новом году. И хотя у нее могут быть знаменитые родители (и многообещающая карьера), у нее есть и более знакомые подростковые цели: проводить больше времени с семьей и получить водительские права.

Напомним, ранее Дева Кассель снялась топлесс для глянца.