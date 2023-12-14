Невпізнанна Дева Кассель з'явилась на обкладинці Gen V

19-річна модель сфотографувалася в незвичних образах, які відрізняються від її звичайних гламурних фото.

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Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, 19-річна Дева Кассель, з'явилася на обкладинці журналу Gen V і ділиться мудрістю своїх знаменитих батьків. Про це пише People.

Як і сам журнал, 19-річна Дева тільки починає свою кар'єру. Цього року вона дебютувала, як акторка і тепер з'явилася на обкладинці четвертого випуску Gen V, раніше відомого як Mini В.

Дева Кассель для Gen V

У бесіді із журналістом Дева розмірковувала про уроки, які отримала від своїх батьків.

"Вони навчили мене завжди дивитися вперед, завжди захищати себе, завжди бути доброю і вірити в чудеса", — сказала дівчина.

Дева Кассель на обкладинці Gen V

У Моніки Беллуччі та Венсана Касселя також є спільна донька Леоні, якій виповнилося 13 років.

"Це набагато більше, але річ у тім, що вони навчили мене справлятися з непередбачуваними ситуаціями і жити за своїми правилами, завжди поважаючи людей і навколишнє середовище, в якому я перебуваю", — додала Дева.

Дева розповіла, що більшу частину свого дитинства вона "справді не хотіла бути актрисою", тому що індустрія моди завжди цікавила її більше — завдяки впливу мами.

Дева Кассель для Gen V

"Я пам'ятаю, як переглядала величезні книги про моду моєї мами, які вона зберігала вдома стільки, скільки себе пам'ятаю. Там було все так красиво. Я знала, що хочу працювати в цій галузі в якийсь момент свого життя, але я, безумовно, не очікувала, що полюблю її настільки сильно і буду заробляти цим на життя", — зізналася дівчина.

Коли модель-підліток прийшла в індустрію моди, вона також зацікавилася акторською кар'єрою, від якої колись відмовилася. Цього року Дева знялася у фільмі "Прекрасне літо" і зіграє головну роль у майбутньому серіалі Netflix "Леопард".

Дева Кассель для Gen V

Заглядаючи в майбутнє, Дева сказала, що мріє створити власну капсулу під брендом і сподівається подорожувати світом до 30 років.

Наразі 19-річна Дева збирається до Японії — і сподівається досліджувати країну в новому році. І хоча у неї можуть бути знамениті батьки (і перспективна кар'єра), у неї є і більш знайомі підліткові цілі: проводити більше часу з сім'єю та отримати водійські права.

Нагадаємо, раніше Дева Кассель знялася топлес для глянцю.